Jordi Alba veut rester "à vie" au FC Barcelone

L'arrière latéral international espagnol a vu un éloignement du Camp Nou évoqué, mais il n'a pas l'intention de quitter le club catalan.

Jordi Alba fait partie de ceux qui ont été incorporé dans des discussions concernant un départ du Camp Nou, mais l'arrière gauche, arrivé en Catalogne en 2012 en provenance de Valence, dit qu'il veut "rester à Barcelone pour la vie". Le changement est évoqué en Catalogne alors que le géant de la Liga, qui a lutté pour trouver de la régularité dans les résultats en 2020-21, cherche à revenir au sommet du football espagnol et européen.

Il a été suggéré qu'Alba pourrait faire partie des personnes dont le FC Barcelone cherche à se séparer alors que les Blaugrana veulent abaisser l'âge moyen de leur équipe, mais le joueur de 32 ans n'a pas l'intention de quitter le Camp Nou. Alba, qui participe actuellement au Championnat d'Europe avec l'Espagne, a déclaré aux journalistes interrogés sur son avenir : "Il me reste trois ans de contrat et je me vois capable de les honorer".

"La décision du club est là et mon intention est de rester à Barcelone pour la vie", a ajouté le latéral gauche de 32 ans. Né en Catalogne, Jordi Alba est revenu à ses racines en 2012 après s'être fait un nom sur la scène espagnole dans le football du côté de Valence. Jordi Alba a disputé 385 apparitions avec le Barça en neuf ans, remportant cinq titres de la Liga et une couronne de Ligue des champions lors de ses années.

Alba évoque les cas Messi et Koeman

Jordi Alba n'est pas la seule personnalité de Barcelone à avoir vu son avenir remis en question. Lionel Messi ne s'est pas encore engagé dans une prolongation de contrat, et va donc être totalement libre de choisir sa destination dans un mois quand son contrat arrivera à son terme tandis que Ronald Koeman se bat pour conserver sa place sur le banc de touche et débuter une deuxième saison à l'un des postes les plus exigeants de la planète.

Interrogé sur les spéculations entourant son manager et la star du FC Barcelone avec qui il est habitué à faire des malheurs sur le côté gauche, Alba a donné son opinion : "J'espère que l'avenir de Lionel Messi sera résolu le plus tôt possible. L'entraîneur a un contrat avec le FC Barcelone, il a fait une excellente saison, alors c'est la décision du président et nous l'accepterons". L'international espagnol ne s'est pas trop mouillé en faveur de Ronald Koeman.

En revanche, il espère bien évidemment continuer de jouer avec Lionel Messi. Un joueur avec lequel il s'entend à merveille sur et en dehors du terrain. La tendance est à l'optimisme au Barça concernant Lionel Messi, d'autant plus après la signature de Sergio Aguero, ami de longue date du numéro 10 argentin. Le club catalan va désormais devoir conclure au plus vite cet épisode pour se tourner avec sérénité vers la saison prochaine.