Jonathan Clauss, l’incroyable destination !

Une énorme porte inattendue s’offre à Jonathan Clauss, qui pourrait quitter l’Olympique de Marseille prochainement.

Convoqué par Didier Deschamps pour les deux matchs du mois de mars contre l’Allemagne (défaite 0-2) et face au Chili (mardi 26 mars), Jonathan Clauss reçoit une nouvelle sur son avenir depuis son lieu de rassemblement. L’arrière droit des Bleus dont le contrat expire en 2025 à l’OM, pourrait quitter le club du Sud de la France.

Clauss répond à l’OM

Dans une interview à Canal+ il y a quelques semaines, le conseiller sportif de l’OM, Mehdi Benatia, avait fait savoir que Jonathan Clauss était sur la liste des « joueurs dont le comportement était limite ». Une sotie très critiquée de part et d’autre. Mais avant le match des Bleus contre l’Allemagne (défaite 0-2), l’ancien arrière droit de Lens s’est confié au micro de Téléfoot. Un entretien au cours duquel le Français envoyé une réponse intelligente à l’ancien défenseur de la Vieille Dame.

« L’Olympique de Marseille ça reste un grand d’Europe. Et dans un grand d’Europe, vous n’avez pas le droit à l’erreur. On est passionnés par ce club, on est passionnés par ses supporteurs, on est passionnés par cette pression. Ça se gère du mieux possible. On en apprend encore tous les jours, mais oui je ne suis plus le même joueur », avait-il déclaré.

Tudor veut recruter Clauss

Sans doute, Igor Tudor garde de bons souvenirs de son court passage à l’Olympique de Marseille. En effet, le technicien croate est convaincu par les performances de certains joueurs de l’effectif phocéen. La semaine écoulée, l’on évoquait l’intérêt de Tudor pour Valentin Rongier et Chancel Mbemba, deux joueurs qu’il avait dirigés à Marseille.

Ce lundi, la nouvelle bombe est tombée. A en croire les informations de Corriere dello Sport, Igor Tudor a coché le nom du défenseur français pour le prochain mercato estival. Toutefois, le média indique que le dossier aurait très peu de chance d’aboutir. Le joueur ne cesse de clamer son amour pour l’équipe phocéenne.