Jocelyn Gourvennec va quitter Lille

Le LOSC est en passe d’annoncer le départ de son entraineur Jocelyn Gourvennec. Une séparation d’un commun accord.

Jocelyn Gourvennec ne fera pas de vieux os sur banc de Lille. Si l’on en croit une information de L’Equipe, la direction nordiste s’est entendue avec son entraineur pour stopper prématurément leur collaboration. Le Portugais Paulo Fonseca devrait assurer la succession.

Un an après son arrivée au club, le technicien breton est donc contraint de rendre son tablier. Il fait les frais de la très mauvaise saison réalisée en Ligue 1 par sa formation. Alors qu’ils étaient tenants du titre, les Dogues ont terminé sous ses ordres à une décevante 10e place du classement. La place de 8es de finaliste de Ligue des Champions n’aura donc pas pesé lourd dans son bilan.

Paulo Fonseca en stand-by

Gourvennec avait remplacé Christophe Galtier après la saison du titre. Dès son arrivée au Domaine du Luchin, il y avait une défiance à son encontre à cause de son faible pedigree. Au final, il n’aura donc pas réussi à inverser l’opinion générale.

Les décideurs nordistes et à leur tête Olivier Létang ont déjà une idée concernant le technicien sur lequel ils comptent miser. Ils ont des vues sur Paulo Fonseca. Le Portugais est libre depuis son départ de la Roma en 2021. Et il est tenté par un challenge dans le nord de la France. Les discussions ont déjà été entamées entre les deux parties et elles pourraient très vite aboutir sur un accord.

Fonseca serait donc le mieux placé pour débarquer à Lille. Une nomination que pas grand-monde n’a vu venir. Il y a quelques semaines, David Bettoni, l’ex-adjoint de Zinédine Zidane, était considéré comme le principal favori pour ce poste. Les noms de Laurent Batlles et d’Antoine Kombouaré avaient aussi circulé pour ce rôle, mais les pistes n’ont pas fait long feu.