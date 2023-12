Jesse Lingard oublié de tous, sauf de Patrice Evra

L'ex-star de Manchester United Jesse Lingard a reçu des mots d'encouragement de la part de Patrice Evra après avoir posté une nouvelle vidéo d'une séance d'entraînement en solo.

L'ancien international anglais reste un agent libre après avoir été libéré par Nottingham Forest à la fin de la saison 2022-23. Le meneur de jeu de 30 ans aurait déjà dû trouver un nouveau club, mais les contrats se font rares.

Lingard fait de son mieux pour se maintenir en forme, en travaillant avec des instructeurs personnels, et sera impatient de voir sa patience et sa persévérance récompensées à un moment ou à un autre. Il a passé du temps au centre d'entraînement de l'Inter Miami, tout en effectuant des essais avec West Ham et le club saoudien d'Al-Ettifaq.

Evra fait partie de ceux qui exhortent Lingard à garder la tête haute, l'ancien défenseur de United soutenant son ancien coéquipier à Old Trafford pour qu'il trouve un nouveau club dans un avenir assez proche. Evra a répondu à la dernière vidéo de Lingard sur les médias sociaux en disant : "Ton heure va bientôt sonner, mon frère, continue de travailler dur".

Lingard a connu des problèmes de forme et de condition physique tout au long de la saison qu'il a passée à Forest, mais il a fait ses preuves en Premier League - avec 232 apparitions sous le maillot de United et 32 sélections en équipe d'Angleterre - et 2024 pourrait être l'année où sa carrière se remettra sur les rails.