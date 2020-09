Jean Michel Aulas : "Depay devrait rester à l'OL"

Le président de Lyon a commenté les rumeurs de départ de son capitaine, qui a confirmé l'intérêt de certains clubs à son encontre.

L'imbroglio est total autour de l'avenir de Memphis Depay. Un jour l'attaquant néerlandais est sur le départ, et le lendemain il est censé rester à l'Olympique Lyonnais. La situation contractuelle de Memphis Depay n'est pas simple puisque ce dernier est en fin de contrat en juin 2021, et attise la convoitise du , où son ancien sélectionneur, Ronald Koeman est arrivé il y a quelques semaines, mais aussi de l' .

Il y a deux jours, Jean-Michel Aulas a confirmé l'intérêt de ces deux clubs. Mais pour autant, le président de l'Olympique Lyonnais ne semble pas déterminé à céder son capitaine durant l'intersaison. En effet, Jean-Michel Aulas, très présent sur Twitter, a réagi aux rumeurs envoyant son attaquant ailleurs qu'à , et ce dernier a assuré que Memphis Depay n'est pas à vendre et va rester chez les Gones pour la saison actuelle.

Deux salles, deux discours

"Si Memphis pouvait partir en août, il devrait rester avec nous pour 20/21. Contrairement à ce que j'ai lu, il n'y a pas eu d'échange avec le Barça, je ne pense pas que cela soit l'intérêt de l'OL de laisser partir son capitaine après cette année tronquée par la LFP", a commenté Jean-Michel Aulas. Des déclarations qui vont à l'encontre de celles du joueur. En effet, après la défaite des face à l' , Memphis Depay n'était pas aussi ferme concernant son avenir.

"On verra bien ce qu'il se passe. Mais oui, je sais très bien qu'il y a de l'intérêt. Mais à l'heure actuelle, je ne peux rien dire. Principalement parce que je n'ai pas beaucoup parlé avec mon agent ces derniers jours. Après la trêve internationale, je vais rentrer à Lyon, parler avec la direction, et nous verrons bien" , a ainsi répondu l'attaquant néerlandias à nos confrères de la chaîne NOS. Reste à savoir qui dit vrai entre le joueur et son président.

Une chose est sûre, si Memphis Depay doit quitter l'Olympique Lyonnais cet été, le club français ne le bradera pas, et ce même si l'OL ne joue pas la cette saison. En revanche, si l'OL décide de conserver l'attaquant néerlandais contre sa volonté, ce dernier pourrait ne pas prolonger son contrat et partir libre l'été prochain.