OL - Memphis Depay : "Je vais rentrer à Lyon, parler avec la direction"

Actuellement en sélection, Memphis Depay a confirmé aux médias néerlandais l'intérêt du FC Barcelone. À son retour à Lyon, il discutera de son avenir.

Les jours passent, et les discours évoluent. Après avoir confirmé l'intérêt du FC Barcelone et de l'AS Roma pour son attaquant Memphis Depay, Jean-Michel Aulas, le président de l'OL, a tenu un discours relativement différent, lundi soir. "Contrairement à ce que j'ai lu, il n'y a pas eu d'échange avec le Barça, je ne pense pas que cela soit l'intérêt de l'OL de laisser partir son capitaine après cette année tronquée par la LFP", a ainsi écrit l'emblématique dirigeant, sur le réseau social Twitter.

"Je vais rentrer à , parler avec la direction"

Une chose est sûre, c'est l'un des sujets du moment du côté de l'Olympique Lyonnais. Memphis Depay, auteur d'un triplé lors de son premier match de la saison face à et atout offensif numéro un de l'OL, est annoncé avec insistance du côté du Barça, où il rejoindrait l'ancien sélectionneur des , Ronald Koeman.

L'article continue ci-dessous

Alors que l'intérêt est réciproque selon Mundo Deportivo, Memphis Depay a été interrogé sur le sujet par la télévision néerlandaise. Et une nouvelle fois, l'ancien de n'a pas démenti, laissant ainsi la porte ouverture à un départ vers la Catalogne. " On verra bien ce qu'il se passe. Mais oui, je sais très bien qu'il y a de l'intérêt. Mais à l'heure actuelle, je ne peux rien dire. Principalement parce que je n'ai pas beaucoup parlé avec mon agent ces derniers jours. Après la trêve internationale, je vais rentrer à Lyon, parler avec la direction, et nous verrons bien" , a ainsi répondu l'attaquant à nos confrères de la chaîne NOS. Un discours bien loin de celui tenu par son président...

Plus d'équipes

Équipe de France : une chance à saisir pour Martial​

Pour rappel, l'international néerlandais n'a jamais caché son ambition. Il a le désir de rejoindre les plus grands clubs du monde à l'avenir. Autant dire qu'en rejoignant le de Lionel Messi, Memphis Depay trouverait chaussure à son pied. Reste à savoir si Lyon le laissera partir... Bref, le mercato s'emballe dans le Rhône.