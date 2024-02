Leipzig – Real Madrid : Victoire précieuse des Merengues à l’extérieur (0-1)

Leipzig et le Real Madrid s’affrontaient mardi en 8es de finale aller de la Ligue des Champions. Score final, 0-1.

La Coupe aux grandes oreilles faisait son grand retour mardi soir avec la première manche des 8es de finale. L’un des deux matchs de la soirée opposait le RB Leipzig au Real Madrid. Devant une équipe joueuse qui l’aura fait souffrir la majeure partie du temps, le Real a dû se remettre à son gardien, Andriy Lunin, auteur d’une prestation exceptionnelle, pour assurer le service minimum.

Le Real Madrid malmené par Leipzig en première mi-temps

Les Allemands mettaient de l’intensité d’entrée de jeu et ouvraient même le score sur leur premier corner (2e). Mais le but de Leipzig fut refusé pour un hors- jeu. Le Real Madrid partait également à l’offensive après cette première frayeur maos c’est bien Leipzig qui se montrera dangereux dans ce premier acte.

Privée d’Antonio Rudiger, la défense madrilène était malmenée par les attaquants locaux obligeant toute l’équipe à se replier. Mais Henrichs (15e) et Sesko (18e) ne connaissaient pas de réussite face à Andriy Lunin, dans un grand soir. Le Real Madrid s’offrait également quelques occasions avec Rodrygo (42e) et Vinicius (45e) sans succès également. Les deux équipes rejoignaient alors les vestiaires en étant dos à dos.

Un Lunin des grands soirs sauve le Real Madrid

La seconde période reprenait sur les mêmes bases que la première avec une énorme pression des Allemands qui leur valait à nouveau un corner, avec moins de réussite cette fois-ci (46e). Mais le Real Madrid calmait les ardeurs de Leipzig très tôt avec un éclair de génie de Brahim Diaz. Après s’être débarrassé de toute la défense adverse, l’Espagnol se mettait sur son pied gauche et envoyait une frappe enroulée dans la lucarne de Gulasci (0-1, 49e).

Sonné, Leipzig répliquait dans la foulée mais Dani Olmo et Sesko butaient tous les deux sur un grand Andriy Lunin (51e). Le gardien ukrainien s’interposait encore devant Raum (60e), Sesko (62e, 82e), Olmo (71e) et Haidara (85e) pour conserver l’avantage des Merengues. Un avantage qui aurait pu être scellé si Vinicius n’avait pas touché le poteau à la 72e. Le Real Madrid remportera bien cette manche aller des 8es de finale de la Ligue des Champions et donne rendez-vous au RB Leipzig pour la manche retour le 06 mars prochain.