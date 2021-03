"Je sais que les choses ne se sont pas bien déroulées" - Havertz admet avoir besoin d'une période d'adaptation à Chelsea

Le milieu de terrain allemand dit qu'il a enduré une «saison difficile» mais qu'il est «positif» pour l'avenir après avoir trouvé son rythme.

Kai Havertz a admis que "les choses ne se passaient pas bien" pour lui depuis son arrivée à Chelsea tout en soulignant qu'il avait besoin d'une période d'adaptation après avoir quitté l'Allemagne. Chelsea a investi 80 millions d'euros, plus 20 millions de bonus, dans les talents de Havertz lors du mercato estival, après l'avoir vu devenir l'un des jeunes milieux de terrain les plus prometteurs d'Europe au Bayer Leverkusen après son explosion au cours de la saison dernière.

Le joueur de 21 ans n'a jusqu'à présent pas été à la hauteur de ce prix investi en lui, mais ses performances se sont améliorées ces derniers temps et il est optimiste quant aux chances de retrouver sa meilleure forme avant la fin de la saison. S'exprimant après la dure victoire 1-0 de l'Allemagne contre la Roumanie lors des éliminatoires de la Coupe du monde dimanche, Havertz a parlé aux journalistes de ses difficultés à Chelsea.

"Ce fut une saison difficile. Je sais que les choses ne se sont pas bien déroulées. Mais je pense que c'est normal lorsque vous partez pour la première fois à l'étranger. Cela prend six mois ou plus pour s'adapter. Je pense que les choses vont bien en ce moment, donc je ne veux pas trop réfléchir à ces impressions négatives du passé. Je suis positif et j'espère que les prochaines semaines seront tout aussi bonnes", a expliqué l'international allemand.

Une montée en puissance ces dernières semaines

Kai Havertz a fait ses débuts à Chelsea lors de son premier match de Premier League contre Brighton début septembre et a depuis accumulé 32 apparitions pour le club toutes compétitions confondues. L'international allemand a marqué cinq buts et délivré sept passes décisives sous les couleurs des Blues, mais n'a marqué qu'une seule fois en Premier League et n'a pas encore ouvert son compte en Ligue des champions.

Kai Havertz a signé un contrat exceptionnel de cinq ans à son arrivée à Stamford Bridge, Chelsea étant susceptible d'être patient avec le meneur de jeu allemand alors qu'il continue de trouver ses marques dans le football anglais. Des signes de progrès ont été montrés depuis l'arrivée de Thomas Tuchel sur le banc de touche en janvier, et il avait une place régulière dans le onze de départ des Blues avant la trêve internationale.

Kai Havertz a connu sa meilleure performance à ce jour dans un maillot de Chelsea lors d'une victoire 2-0 à domicile contre Everton le 8 mars, ayant été impliqué sur les deux buts après avoir été aligné comme un faux numéro neuf. Tuchel semble avoir trouvé la meilleure position de l'ancienne star de Leverkusen, et il pourrait jouer un rôle clé dans pour les Blues dans leur chasse au trophée et à la qualification européenne dans les semaines à venir.