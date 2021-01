"Je ne veux envoyer aucun message" - Guardiola ne veut pas parler du titre après la dernière victoire de Man City

Les Citizens ont remporté la victoire aux dépens du Palace et devancent Leicester et Liverpool à la deuxième place, avec un match en moins.

Pep Guardiola a refusé d'être entraîné dans les discussions sur le titre de malgré la fermeture à deux points du sommet grâce à la victoire de sur ce dimanche soir. Manchester City a enregistré sa cinquième victoire consécutive en Premier League avec une victoire 4-0 pour passer au-dessus de et de au classement., malgré un match en moins au compteur.

John Stones a marqué une fois dans chaque période pour les hôtes, tandis qu'Ilkay Gundogan et Raheem Sterling ont également marqué une victoire catégorique à l'Etihad Stadium. Les hommes de Pep Guardiola n'ont pas perdu dans l'élite depuis le 21 novembre et passeraient devant les dirigeants actuels de s'ils gagnaient leur match en moins. Mais Pep Guardiola ne pense pas aux aspirations au titre de son équipe avec moins de la moitié de la saison 2020-21 terminée.

"Je ne veux pas envoyer de messages. C'est mercredi. Il faut prendre un match à la fois", a déclaré Guardiola, qui fête ses 50 ans lundi, à BBC Sport. "Il y a quelques semaines, nous étions à plusieurs points de Liverpool et nous gagnons quelques matchs et c'est ce que nous devons faire. Maintenant, je vais boire un bon verre de vin et penser à Aston Villa. Des projets d'anniversaire? Je me lève tôt demain - oui je vais boire quelque chose, seul parce que la famille est absente mais c'est un bon cadeau pour les joueurs".

"John Stones le mérite"

Alors que l'entraîneur de Manchester City était satisfait de ce qu'il a vu sur le terrain, il a souligné la contribution de Stones, qui a été critiqué ces dernières années pour ses performances en défense centrale. "La renaissance de Stones ? Cela lui appartient", a déclaré Guardiola. "S'il y a un gars qui le mérite, c'est John Stones. Il a lutté pour de nombreuses raisons dans le passé, c'est à lui qu'il a surmonté ça. Ce n'est que quelques minutes pour lui. Il mérite de jouer, il ne fait pas d'erreur et il a créé un bon duo avec Ruben Dias".

Pep a ajouté à Sky Sports: "Nous n'avons pas concédé, nous avons dû être patients et Crystal Palace a très bien défendu. Nous étions si stables, c'est une victoire importante. Lorsque nous traitons les meilleures équipes, nous avons la chance d'avoir cette qualité. Dans le dernier tiers, lorsque Kevin De Bruyne fait passe la passe décisive, Ilkay Gundogan et Raheem Sterling la placent dans le coin supérieur, et John Stones était en feu dans la surface".

"C'est facile. pour moi quand vous avez ces joueurs. Nous essayons de jouer de la même manière que nous l'avons fait ces dernières saisons et dans les quatre derniers, nous ne faisons pas d'erreur. L'année dernière, nous avons fait beaucoup. S'il y a un joueur, je suis plus que ravi que tout se passe bien, c'est John Stones. Il joue parce qu'il le mérite", a conclu l'entraîneur de Manchester City.