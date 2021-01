Romelu Lukaku pourrait signer à Manchester... CITY

Manchester City investirait 200 millions de livres sterling pour améliorer son équipe dans plusieurs domaines à la fin de la saison

L'équipe de Pep Guardiola est fermement engagée dans la course au titre cette saison et se trouve à quatre points du leader avec un match en retard prévu contre , ce dimanche.

Mais City fait face à plusieurs dilemmes à long terme dans des domaines tels que la défense et à l'avant avec Sergio Aguero, Fernandinho et Eric Garcia capables de quitter le stade Etihad gratuitement cet été.

Romelu Lukaku aurait été désigné remplaçant potentiel de Sergio Aguero, ce qui verrait le Belge revenir à Manchester. Toujours selon le Telegraph, Erling Haaland pourrait également rejoindre City avec l'homme de Dortmund ayant des liens avec le club via son père.

Guardiola et son équipe cibleraient un nouvel attaquant, un arrière gauche et un milieu de terrain défensif dans la refonte leur équipe. L'un des sujets de préoccupation est le remplacement à long terme de l'attaquant Sergio Aguero qui est aux prises avec des problèmes de blessures depuis le début de la saison.

L'attaquant argentin est le meilleur buteur de tous les temps de City, mais le contrat de l'attaquant de 32 ans expire dans six mois et Aguero n'a pas encore pris de décision sur son avenir.

Un transfert de Lukaku à l'Etihad verrait l'attaquant belge revenir à Manchester, après avoir passé deux saisons chez son rival de United entre 2017 et 2019. Le joueur de 27 ans a déménagé à Old Trafford depuis dans le cadre d'un transfert de 90 millions de livres sterling à l'été 2017, mais a du mal sous les ordres de José Mourinho et Ole Gunnar Solskjaer malgré 42 buts inscrits en 96 apparitions dans toutes les compétitions.