"Je ne sais même pas qui joue Everton" - James Rodriguez est déconnecté

Le meneur de jeu colombien attend un départ avant la date limite estivale et ne surveille pas beaucoup les événements à Goodison Park.

James Rodriguez continue de voir un transfert estival évoqué avant la date limite du 31 août, l'international colombien a admis ne pas savoir qui son club allait affronter : "Je ne sais même pas qui joue Everton".

Le meneur de jeu de 30 ans semble avoir peu d'avenir dans le Merseyside, Rafa Benitez remettant en question sa forme physique pendant la pré-saison et le laissant à l'écart du premier match de Premier League de son club cette saison, contre Southampton.

La star sud-américaine attend maintenant des mises à jour concernant son prochain mouvement, sans prêter attention aux affaires de son club.

S'exprimant sur sa chaîne Twitch personnelle, James a déclaré : "Je vais commencer à m'entraîner lundi, je pense. Le week-end, je ne jouerai pas, je ne sais même pas qui joue Everton, pouvez-vous me le dire s'il vous plaît?"

"Je pense que c'est à l'extérieur parce que le dernier match était ici à domicile. Ah, contre Leeds, ils jouent, à l'extérieur, contre [Marcelo] Bielsa, un match difficile, voyons ce qui se passe, j'espère qu'ils gagneront."

L'ancienne star du Real Madrid a retrouvé l'ancien patron des merengue Carlo Ancelotti à Goodison Park au cours de l'été 2020.

James a disputé 26 apparitions dans toutes les compétitions la saison dernière, avec six buts et huit passes décisives pour contribuer à la cause collective.

Ancelotti est cependant parti et James attend maintenant de découvrir si des liens avec des clubs comme l'AC Milan et l'Atletico Madrid lui apporteront un changement de décor.

"J'ai confiance que cette saison sera bonne pour moi, de grandes choses arrivent pour moi", a-t-il ajouté. "Entre maintenant et le 31 août, tout peut arriver, je ne sais pas où je vais jouer, je serai là où les choses vont bien."