"Je n'ai jamais pensé que ça pouvait être aussi bon" - Klopp savoure le retour des fans de Liverpool à Anfield

Les Reds ont organisé une émeute contre les Wolves alors que des supporters étaient présents à Anfield pour la première fois depuis des mois.

L'entraîneur de , Jürgen Klopp, a eu du mal à contenir ses émotions après avoir vu les fans des Reds revenir à Anfield dimanche. Une petite foule de 2000 personnes a été autorisée à assister à l'affrontement de la contre les Wolves et l'équipe de Klopp les a récompensés en remportant une victoire catégorique 4-0. Mohamed Salah a ouvert le score à la 24e minute avant que Georginio Wijnaldum et Joel Matip ne frappent en seconde période avec un but contre son camp de Nelson Semedo clôturant le match en fin de rencontre.

Bien que satisfait de la solide performance de son équipe, c'est le retour des fidèles fans de Liverpool à Anfield qui a vraiment touché la corde sensible de Klopp. "Le jeu, l'ambiance, c'était tellement agréable. J'avais la chair de poule. Ils ont commencé" You'll never walk alone" - vraiment sympa. Je n'ai jamais pensé que ça pouvait être aussi agréable", a déclaré Klopp à la BBC après le match, avant de commencer à devenir émotif.

"Cela a commencé en février et nous attendions de retrouver la normalité", a-t-il poursuivi. "La normalité est bonne - je ne pense pas que nous l’avions autant appréciée. C'était très très touchant. N'était-ce pas une nuit parfaite? Quel que soit le temps qu'il faisait dehors, c'était du soleil à l'intérieur du stade. "Il y avait quelques défis avant le match - les Wolves jouent dans différents systèmes. J'ai donné aux garçons des informations sur la façon de les presser".

Wijnaldum conquis par le retour des supporters

"Les garçons ont été remarquables dans la façon dont ils les ont traités - notre meilleur résultat contre les Wolves", a ajouté le technicien allemand Sur le jeune gardien Caoimhin Kelleher, qui a débuté le match, tout comme face à l' en cette semaine, et a réussi à faire un clean sheet impressionnant, Klopp a ajouté: "Très mature. Très calme. Très bon avec le ballon et sans le ballon. C'était une nuit inoubliable pour lui."

Georginio Wijnaldum a marqué un superbe deuxième but pour les Reds et bien que prompt à rejeter les questions sur un nouveau contrat, il était également ravi d'avoir des fans de retour à Anfield. "C'est merveilleux - j'étais vraiment excité quand nous avons entendu que les supporters étaient autorisés. C'était un sentiment formidable qu'ils étaient de retour", a déclaré l'international néerlandais, annoncé au Barça avec insistance.

"Je ne veux pas dire que c'est une performance de champions. Nous avons été patients, le jeu de position était bon et nous avons marqué de bons buts. Les fans ont beaucoup aidé la performance parce qu'ils ont applaudi pendant le match et avant nous n'avions que le banc pour nous soutenir", a conclu Georginio Wijnaldum.