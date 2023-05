"Je me sentais en prison", Umtiti critique le Barça

Bien que Samuel Umtiti soit toujours enregistré comme joueur du FC Barcelone, le Français n'a pas d'avenir au sein du club.

Il est actuellement prêté à Lecce, et malgré le fait qu'il reviendra à la fin de la saison, il ne devrait pas rester longtemps.

On attendait beaucoup d'Umtiti lorsqu'il a rejoint Barcelone en provenance de Lyon en 2016. Malgré deux premières saisons prometteuses, son passage en Catalogne a été désastreux, même s'il devrait être sorti de sa misère cet été, alors que les deux parties se préparent à se séparer.

Au micro de Canal+ (via Diario AS), Umtiti s'est confié sur son passage au FC Barcelone et a dressé un bilan très sévère de la manière dont le club l'a traité.

"Tout ce dont j'avais besoin, c'était de me sentir apprécié, utile et respecté. En Catalogne, j'ai passé quatre ans en prison, pas seulement au niveau sportif, mais dans la vie de tous les jours."

Entre 2018 et 2022, Umtiti a rarement joué pour Barcelone en raison d'un certain nombre de problèmes de blessure, ainsi que du manque d'affection de plusieurs dirigeants, le dernier en date étant Xavi Hernandez, qui l'a envoyé en prêt à Lecce l'été dernier.

L'équipe de Serie A est intéressée par un transfert définitif, tandis qu'Umtiti lui-même souhaite retourner à Lyon. Quoi qu'il en soit, il est fort probable qu'il quitte Barcelone cet été.