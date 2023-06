"Je me demande qui devrait partir maintenant", Gérard Pique tacle les dirigeants du FC Barcelone

Gerard Piqué s'en est pris au conseil d'administration du club, dont les problèmes financiers menacent de faire échouer le retour de Lionel Messi.

Le FC Barcelone referme une page de son histoire cet été. Le club catalan vit un été riche en changements et qui marque la fin d'une ère, après avoir dit au revoir à deux cadres, Jordi Alba et Sergio Busquets le mois dernier, au terme de leurs carrières historiques au sein du club catalan.

"Je suis parti, mais il y a encore des problèmes financiers"

Gerard Piqué a quitté le Barça en janvier, laissant Sergi Roberto comme seul membre des quatre "capitaines" nommés en août 2021. Cependant, malgré ces efforts pour réduire la masse salariale, les problèmes financiers du Barca demeurent, ce qui signifie que le retour romantique de Messi en Catalogne est encore loin d'être bouclé.

Gerard Piqué a critiqué le conseil d'administration du Barca pour la façon dont il gère la situation, déclarant à l'émission After Kings League : "Je suis content d'être parti parce que j'ai donné de l'espace au Barça sur l'échelle des salaires. Mais il semble que, malgré cela, il y ait encore des problèmes financiers".

"Nous sommes tous partis et ils n'arrivent pas à recruter"

"Je me demande qui devrait partir maintenant. Ils ont dit que nous étions responsables de la forte masse salariale [Gerard Piqué, Jordi Alba, Sergio Busquets]. Maintenant, nous sommes tous partis et ils n'arrivent pas à recruter des joueurs", a ajouté l'ancien défenseur du club catalan.

En effet, le retour de Messi au Barça semble de plus en plus improbable, même après que l'Argentin a réduit ses options en retardant son départ pour l'Arabie saoudite. Il apparaît désormais que l'Inter Miami, qui évolue en MLS, est en tête de la course, car la situation financière délicate des Blaugrana - malgré les départs de Piqué, Alba et Busquets - les oblige encore à se séparer de certains joueurs avant d'en recruter d'autres.

Alors que l'avenir de Messi, Alba et Busquets reste incertain, Piqué s'est retiré du monde du football pour se concentrer sur les affaires. Sa société Kosmos Holding a récemment racheté le FC Andorre, club de deuxième division, ainsi que le jeu de football fantastique Sorare. Il est également président et propriétaire de la Kings League, une nouvelle ligue de football à Barcelone jouée par des créateurs de contenu.