Javier Tebas en remet un couche sur Lionel Messi

Le président de la Liga a une nouvelle fois pris la parole pour évoquer la possible venue de Lionel Messi au Barça.

C'est l'un des dossiers qui agitent déjà le prochain mercato d'été : où jouera Lionel Messi la saison prochaine ? En fin de contrat, l'Argentin ne restera pas au PSG. Un retour à Barcelone est-il alors envisageable ?

Pour pouvoir retrouver son club de toujours, la Pulga devra consentir d'importants efforts financiers au vu de la situation économique du club blaugrana.

"Il devra gagner moins d'argent qu'au PSG"

Une situation qu'a une nouvelle fois évoqué Javier Tebas, le président de la Liga : "Les gens disent que le football espagnol est plus faible parce que nous n'avons pas le pouvoir d'achat de la Premier League. C'est faux. Je le répète, nous avons les meilleurs joueurs d'Europe, ils ont gagné les plus grands prix et ils jouent en Espagne", a-t-il insisté, en référence notamment aux nombreux succès européens des clubs espagnols ces dernières saisons.

"C'est compliqué et malgré les difficultés du marché, ils sont restés en Espagne. Et maintenant, je lis que le meilleur joueur de l'histoire du football veut à nouveau jouer en Espagne, même en gagnant moins d'argent.

"S'il veut revenir, il devra gagner moins que ce qu'il gagne au PSG. Parce qu'au PSG, les résultats disent que leur masse salariale est de 800 millions. Un club qui gagne 700 millions ou moins a une masse salariale totale de 800 millions. C'est ce qu'il gagne, en plus de ce qu'il gagne d'autres sources ou ailleurs."