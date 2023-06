« J'ai cru que j'allais mourir » : Les confidences de Szczesny

En cette fin de saison, les organismes peuvent enfin se reposer. L'occasion pour Szczesny de revenir sur son problème cardiaque contre le Sporting.

Ce sont des scènes qui font toujours froid dans le dos. Avril 2023, match d'Europa League entre la Juventus et le Sporting Portugal. Titularisé comme à son habitude entre les perches turinoises, Wojciech Szczesny pense passer une soirée comme les autres à devoir défendre sa cage. Jusqu'au moment où une douleur le frappe dans la poitrine et qu'il ne s'effondre au sol. Ce week-end, le portier est revenu sur cet épisode traumatisant.

Szczesny : « J'ai cru que j'allais mourir »

Interviewé par la chaîne Youtube polonaise Foot Truck, Wojciech Szczesny est revenu sur différents épisodes de sa longue carrière. Et il a notamment abordé cette fameuse alerte cardiaque en plein match d'Europa League de ce mois d'avril, et du pressentiment qu'il a connu avant que le problème ne se manifeste : « Il y avait eu un corner environ deux minutes plus tôt, alors que je n'avais pas encore eu de crise de panique. J'ai dit à Milik : 'Appelez-moi un médecin car il y a quelque chose qui ne va pas avec mon cœur.' Mais le temps qu'Arek leur fasse signe, le Sporting avait joué le corner et on a du continuer le match. »

Le ballon remis en jeu, le gardien polonais ne peut compter sur la montée sur le terrain de son staff, une longue attente dans une agonie de plus en plus importante : « Trois ou quatre minutes se sont écoulées et le ballon est ressorti en corner, à ce moment là je voyais déjà du blanc devant mes yeux. Je pense que j'ai dit à Locatelli que j'avais besoin d'un médecin, il m'a dit que j'avais les larmes aux yeux. Il a directement appelé le médecin quand il a vu mon état. »

Une situation extrême qui a fait craindre le pire au portier international : « J'ai cru que j'allais mourir sur le terrain, c'était le sentiment clair que j'avais. J'ai senti très fort mon rythme cardiaque, pas spécialement rapide mais très fort dans tout mon corps. Cela a duré quelques minutes, j'avais l'impression que mon cœur était sur le point de quitter ma poitrine. » Un épisode traumatisant qui a forcé le Polonais à prendre encore plus soin de lui et être très attentif à toute inquiétude physique.