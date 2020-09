Ivan Rakitic fait ses adieux au FC Barcelone : "Je suis reconnaissant envers ce club et il sera toujours dans mon coeur"

Le Croate a souhaité tenir une conférence de presse d'adieu émouvante avant de partir pour Séville, où il sera présenté ce jeudi.

Ivan Rakitic a tenu une conférence de presse ce mercredi pour faire un adieu émotionnel à Barcelone. Le Croate revient à Séville mais il a d'abord voulu dire au revoir à ce qui a été son club ces 6 dernières saisons et où il a tout gagné.

"Merci beaucoup d'être venus. Merci beaucoup pour les mots" presi ". Je tiens à vous remercier de m'avoir donné l'opportunité de dire au revoir à tous ceux qui portent le Barça dans leur cœur. Cela fait six ans que c'est ma maison, toute la ville et les gens nous ont donné la chaleur que nous voulions ressentir et ce qui me reste le plus, c'est la part humaine que je voulais laisser ici. Ensuite, nous sommes footballeurs et nous essayons de faire de notre mieux. J'ai apprécié chaque match au Camp Nou. Jouer 310 matchs pour le Barça est quelque chose que je n'aurais pas imaginé enfant. Gagner tous ces titres a été une expérience unique. Je tiens à remercier tous ceux qui ont rendu cela possible. Le président, Zubizarreta, Raúl Sanllehí. Merci à tous, entraîneurs, personnel, physio oui, avec toute la staff, j'ai toujours ressenti la chaleur humaine", a déclaré l'international croate en préambule.

Son meilleur moment au Barça : "Prendre un moment est compliqué. C'est l'équipe avec laquelle j'ai passé le plus de saisons et au cours de ces six années il y a eu de très beaux moments. Si je dois en garder un, c'est la victoire à Berlin mais aussi celle au . La Super Coupe, chaque championnat ... Je me souviens de mon premier titre, la Copa del Rey. Je suis très heureux et fier de tout ce que j'ai accompli et de ce que j'ai pu transmettre".

Plus d'équipes

Le 8-2 contre le Bayern : "Je ne veux pas rester avec le dernier match en tête. Nous savons ce qui s'est passé. Nous sommes les premiers à ne pas avoir aimé mais il y a eu beaucoup de moments que nous avons passés de l'autre côté, celui de la victoire. C'est un moment de réflexion, il faut analyser beaucoup de choses mais aussi de féliciter l'autre équipe. Je regrette de ne pas avoir pu être dans ce dernier match. Ceux d'entre vous qui me connaissent savent que j'ai toujours envie de jouer et cela vous met en colère de ne pas pouvoir vous battre. Mais il est temps de réfléchir mais il y a tant de moments magnifiques et spéciaux avec lesquels je vais rester".

La décision de partir : "Je serai toujours très reconnaissant envers le président pour tout. Pour tout le traitement de ces années et bien sûr ils savent que j'ai un lien spécial avec Séville, où j'ai vécu une étape très spéciale de ma carrière mais il y aura du temps pour parler demain. Aujourd'hui mon thème est le Barça et j'ai passé de merveilleuses années ici. L'important était d'obtenir le meilleur pour les trois partis et nous l'avons atteint. J'analyse toujours tout, jusqu'au dernier jour où j'ai toujours été très impliqué au Barça et quand le moment est venu me déconnecter, c'était quand j'ai pris les décisions".

Sa décision de rentrer à Séville: "C'est plus moi qui ressenti que c'était le moment de partir plutôt que le message du nouvel entraîneur. Le moment est venu et j'ai rêvé de faire mon retour à Séville. Je suis très reconnaissant de la communication entre les entraîneurs".

Le départ de Messi : "Chaque joueur fait son analyse et je pensais que c'était mon moment de partir. Je ne sais pas ce que Messi ou d'autres vont faire, nous devrions leur demander. J'ai parlé avec le conseil et nous avons tous été satisfaits. Et je suis convaincu que chacun fera son analyse et fera de son mieux pour toutes les parties. J'ai trop pensé à moi pour penser aux autres joueurs. Je respecte la décision de tous les joueurs et j'ai déjà dit que ce sont des décisions que chacun doit prendre. Surtout, je respecte le Barça, cela fait partie de ma vie et de mon cœur et je parle de ma situation et que je pense qu'il était temps de franchir le pas. Ensuite, chaque joueur doit faire ce qu'il pense être la bonne chose à faire, le mieux pour lui. La première option et la meilleure option pour tous les joueurs est toujours le Barça. Ensuite, chaque joueur doit prendre sa décision et je préfère parler de la mienne, les autres je ne sais pas mais pour moi la première option devrait toujours être Barça".

Des regrets ? : "Je sais que vous pouvez toujours faire mieux. Le plus important est que j'ai toujours essayé de faire de mon mieux. Ensuite, il y a des divergences d'opinion mais j'ai toujours voulu faire de mon mieux. S'ils pensent que j'ai fait quelque chose de mal, je le ressens du fond du cœur car mes intentions ont toujours été les plus positives. J'ai toujours tout fait avec de bonnes intentions et jamais de manière irrespectueuse. Je suis reconnaissant envers ce club et je le garde pour toujours dans mon coeur".

Il ne fêtera pas un but contre le Barça: "Mon respect pour le Barça est maximum et bien sûr je ne fêterais pas un but contre eux. Je suivrai tout ce qui se passe ici de très près et si le moment vient je ne pourrais pas célébrer un but car j'ai le Barça dans mon cœur".

L'article continue ci-dessous

Il remercie ses coéquipiers et ses entraîneurs : "Je suis reconnaissant envers les trois entraîneurs. Bien sûr à Luis Enrique, qui a rendu possible mon arrivée, j'ai aussi apprécié Ernesto et Quique et je suis très reconnaissant pour chaque instant et toutes les choses qu'ils m'ont appris. Mes coéquipiers ont été les meilleurs. Si je dois en choisir un ou deux, je vais prendre Andrés ou Xavi. Vivre avec eux aujourd'hui a été merveilleux et apprendre sur le terrain. En dehors du terrain et en voyage, je suis très reconnaissant à Xavi et Andrés. L'année avec Xavi a été très importante pour moi et puis avec Andrés, il est l'un des meilleurs amis que ma vie sportive m'a donné, donc je suis très heureux".

Comment il aimerait qu'on se souvienne de lui : "Le plus important est que les Catalans restent avec l'image d'un Rakitic très humble et normal, transmettant la proximité, l'effort et le dévouement au Barça et à mes coéquipiers, il n'y avait pas de meilleur moyen de se lever le matin et de savoir qu'après le café, je devais aller à la Ciutat Esportiva pour m'entraîner, et je l'ai été à 100%, du premier jour jusqu'à aujourd'hui".

Une perte de niveau de l'équipe ces dernières années : "Pas du tout. Je comprends avant tout comment le football fonctionne. Ce que je voulais dire par "sac de pommes de terre", c'est que je suis une personne ouverte avec qui vous pouvez parler et c'est ce que nous avons fait. Je suis très reconnaissant pour le traitement de toutes ces années et il n'y a aucune marge pour aucune tache parce que le bonheur est si fort et beau que c'est ce que je vais prendre. Je ne dirais pas que les deux dernières années ont a été mauvaise. Pour moi, ma meilleure année a été mon avant-dernière année, malgré la défaite contre , c'est quand j'ai le plus apprécié et que j'ai ressenti le plus de poids. C'est ma meilleure saison. Puis ces matchs passent et ils nous laissent mal. Nous avons parlé toujours sur les offres, le conseil me connaît et nous avons toujours été très directs. L'important a toujours été d'atteindre un bon point pour toutes les parties. Le moment n'est pas venu avant, il est venu maintenant. Il n'y a pas de meilleur endroit que le Barça pour être. Ces dernières saisons, nous avons failli gagner à nouveau la C1 comme en 2015. Le football a montré qu'il n'avait pas de règles et des choses nous sont arrivées sans explication. Parfois, ce sont de petits détails. Je suis convaincu que cette situation sera inversée. Et je souhaite bonne chance au Barça et je suis convaincu que de nombreux titres reviendront au Barça".