Mercato – Martin Braithwaite ne veut pas partir du Barça

Annoncé sur le départ, Martin Braithwaite ne veut pas quitter la Catalogne et compte bien se battre pour s’y imposer.

Son transfert l’hiver dernier après la blessure d’Ousmane Dembélé avait créé la surprise et pas seulement qu’en Catalogne. A puis à Leganes, Martin Braithwaite a changé de dimension en prenant la direction du .

Un saut dans sa carrière inespéré à 29 ans qui lui a valu quelques moqueries. Son unique but en 11 matches n’ont pas arrangé sa situation même si le contexte au Barça n’a pas aidé.

Plongé en pleine crise avec l’annonce du départ de Lionel Messi, le Barça s’attend à un vaste ménage de son vestiaire. Le Norvégien fait bien évidemment partie des noms susceptibles de partir et les rumeurs parlent qu’un chèque de 18 millions peut largement convaincre les dirigeants barcelonais.

Plus d'équipes

Mais quelle est la position de l’attaquant ? A l’écouter, pas question de quitter Barcelone.

"Pour être honnête, je n'ai eu aucune discussion de changement de club avec qui que ce soit. Tu es le premier à qui j'en parle, car je n'y ai pas du tout pensé", a-t-il avoué à BT.

"Je réfléchis juste à comment me préparer à bien jouer pour Barcelone la saison prochaine."

"J'ai très envie de commencer la saison prochaine et de remporter beaucoup de titres. C'est ce à quoi je pense chaque jour quand je me lève"

Avec l’arrivée de Ronald Koeman sur le banc barcelonais et le départ de Lionel Messi, les cartes vont être redistribués sur le front de l’attaque et le Blaugrana compte bien saisir sa chance.

L'article continue ci-dessous

"J'ai un contrat pour quatre ans de plus avec Barcelone, et je passe un bon moment au club, et on est content de moi, semble-t-il, donc j'ai une très bonne idée de l'endroit où je suis. (...) Comme je l'ai dit, je me sens vraiment bien au club et je me vois y être pendant longtemps encore."

Si son avenir reste malgré tout incertain, Martin Braithwaite sait qu’il ne portera pas le numéro 10 de Messi comme l’ont annoncé certains médias.

"C’est faux, ce serait un manque de respect."