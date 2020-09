Rakitic au FC Séville : le Barça va toucher entre 1,5 et 10 millions d'euros

Combien Rakitic va-t-il coûter au FC Séville et rapporter au FC Barcelone ? Découvrez le montant détaillé de son transfert.

Le retour de Rakitic au fait couler beaucoup d'encres car le club sévillan a seulement déboursé 1,5 millions d'euros. Mais comme le révèle notre bureau espagnol de Goal.com, il s'agit du montant hors bonus.

En effet, le transfert de Rakitic pourrait rapporter 9 millions d'euros de plus au et voici le détail de ces bonus : 3 millions d'euros en fonction du nombre de matches joués et d'une qualification du club sévillan pour une compétition européenne, 1 million d'euros si le FC Séville remporte la pendant la durée du contrat de Rakitic (qui expire en 2024), 2 millions d'euros si le FC Séville remporte la et 3 millions d'euros en cas de victoire en .

Si on suit la logique sportive, le Barça devrait toucher les 3 millions d'euros d'une future qualification européenne et celui du million pour une septième victoire en Ligue Europa. Pour ce qui est de la et de la Ligue des champions, cela parait plus compliqué.