Italie : Moise Kean fait tomber un record

Buteur ce samedi contre la Finlande, le jeune attaquant italien est devenu le deuxième plus jeune buteur de l'histoire de la Nazionale.

Déjà très en vue avec la récemment, Moise Kean a encore affiché de belles promesses avec la sélection nationale italienne.

Italie - Finlande, Moise Keane sous les feux de la rampe

L'attaquant de la Juventus était titulaire pour le match de l' face à la Finlande ce samedi soir, et c'est lui qui a inscrit le second but de la Nazionale à la vingt minute de la fin. Grâce à ce but, Moise Kean, 19 ans et 23 jours, devient ainsi le plus jeune buteur de l'histoire de la sélection italienne depuis 1958.

Avant cette date, il n'est devancé que par Bruno Nicolè, qui avait inscrit son premier but à 18 ans et 258 jours, avant d'en mettre un second quelques minutes plus tard en cette année 1958, contre l'équipe de .