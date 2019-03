Italie - Finlande, Moise Keane sous les feux de la rampe

Moise Kean, le jeune attaquant de la Juventus, est pressenti pour jouer d'entrée, ce samedi lors du match entre l'Italie et la Finlande.

L' défie la Finlande, ce samedi soir au Stadio Friuli d'Udine pour le compte des éliminatoires de l' . Et pour ce match, Roberto Mancini, le patron de la Squadra Azzurra, compte faire confiance à un jeune élément pour mener son attaque. Du haut de ses 19 ans, Moise Kean devrait être l'avant-centre titulaire de La Nazionale lors de cette partie.

Ce n'est pas la première fois que Kean arbore la tunique azzurra. Et, il a déjà été titulaire. C'était en novembre dernier face aux Etats-Unis. Il était alors devenu le premier joueur né après 2000 à défendre les couleurs des quadruples champions du monde. Mais, il s'agissait alors d'un simple match amical. Là, le contexte est différent. Le rendez-vous est d'une plus grande importance. Cela n'a pas empêché cela dit le patron transalpin de faire confiance à son prodige, et l'aligner aux côtés de Ciro Immobile et Fernando Bernardeschi dans son système en 4-3-3.

"On verra s'il joue demain, et s'il le fait, je m'attends à ce qu'il fasse de son mieux, a indiqué un Mancini protecteur lors de la conférence de de presse d'avant-match. Il est encore très jeune et manque d'expérience. Ce n'est pas comme Lorenzo Insigne ou un autre joueur, qui a joué beaucoup de matches dans ce genre. Kean suscite de l'enthousiasme de par sa grande habileté technique et ses caractéristiques physiques. Il est capable de marquer beaucoup de buts. Il a besoin d'être calme et heureux et de faire ce qu'il peut".

Il ne compte que 182 minutes de jeu cette saison

Revenu d'un prêt fructueux de Vérone l'été dernier, Kean ne joue pourtant pas régulièrement avec son équipe de la . En tout et pour tout, il n'est apparu que 182 minutes de jeu, toutes compétitions confondues cette saison. Le voir avec la Squadra est donc une petite surprise, et le retrouver comme titulaire pour une rencontre à enjeu encore plus. Cela étant, Kean a déjà montré qu'il savait répondre présent lorsqu'on faisait appel à ses services. Le 8 mars dernier, il s'était rendu auteur d'un doublé lors de la victoire des Bianconeri contre l' (3-1).

Si Lorenzo Insigne et Federico Chiesa avaient été opérationnels, il n'est pas certain que Kean aurait eu sa chance ce samedi. Mais, maintenant qu'il est là, il a une superbe occasion à saisir. S'il marque, le joueur d'origine ivoirienne entrera un peu plus dans l'histoire du football italien de par sa précocité. Même si le record de Bruno Nicole, buteur avec les Azzurri à 18 ans en 1958, ne sera pas battu.