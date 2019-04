Interview - Tottenham, Mauricio Pochettino : "Je n'aime pas le mot échec"

Mauricio Pochettino s'est confié à Goal à l'approche de la demi-finale aller de Ligue des champions contre l'Ajax ce mardi soir (21h).

Mauricio Pochettino s'apprête à vivre une demi-finale de sur le banc de contre l' d'Amsterdam, après avoir éliminé le de Pep Guardiola. Une belle réussite pour les Spurs, qui sont toujours sur le podium de , malgré leur défaite contre ce samedi (0-1). L'entraîneur argentin s'est confié à Goal sur sa saison avec le club londonien et ses ambitions.

Tottenham réalise-t-il une saison meilleure qu'attendue ? Quels étaient les objectifs au départ ?

"Au début [de la saison], nous étions très ambitieux, nous n'avons pas fixé d'objectifs. Le président Daniel Levy ne m'a jamais rien dit à propos de terminer dans les quatre premiers, mais à propos de chercher à gagner des matches. C'est difficile mais c'est aussi une bonne chose parce que cela vous donne la possibilité d'être ambitieux, c'est dans notre ADN. La réalité vous met ensuite à votre place."

Qu'est-ce qui vous satisfait dans cette saison ?

"Je suis content des relations que nous avons créé entre toutes les parties du club. Avant notre arrivée il y avait un manque de communication, maintenant nous avons de nombreuses connexions et du respect. Je suis aussi heureux d'avoir réussi à faire la transition entre trois stades. Mais sans aucun doute ce qui me satisfait le plus est d'avoir pu générer une atmosphère familiale."

Serez-vous tout de même satisfait si vous ne gagnez pas la Ligue des champions ni la Premier League ?

"Bien sûr que nous voulons les gagner. Il y aura un manque de satisfaction si nous ne le faisons pas, mais si nous regardons le réalité, je suis plus que satisfait."

Comment battre Pep Guardiola ?

"Il n'y a rien de concret, j'ai dû faire avec beaucoup d'éléments. Cela va au-delà d'une approche tactique. C'est une question de qualité, surmonter les circonstances, les différents moments d'un match, et aussi avoir un brin de chance. Nous ne devrions pas être trop fiers, mais nous avons aussi de la qualité, nous abordons les rencontres avec courage."

Que pensez-vous des gens qui disent que Guardiola a échoué en ne gagnant pas la Ligue des champions avec le Bayern et maintenant Manchester City ?

"Tous ceux qui ne gagnent pas sont considérés comme des échecs trop rapidement, je n'aime pas ce mot. Ce n'est pas facile de gagner la Ligue des champions, seul le en a gagné trois [consécutives] et c'est incroyable, parce qu'après la Premier League, c'est la [compétition] la plus difficile. C'est injuste, même si gagner la Ligue des champions est l'un des objectifs de Manchester City."

"Vous ne savez pas quand un cycle doit se terminer, qui peut dire si la saison suivante est de trop ?"

Quand sentirez-vous que vous avez fini un cycle avec Tottenham ?

"Nous pensons au jour le jour, mais il y a des décisions qui influencent sur le long terme. Ce vous fait vous renouveler continuellement. Vous ne savez pas quand un cycle doit se terminer, qui peut dire si la saison suivante est de trop ? Certains avaient des doutes sur ma cinquième année et c'est la meilleure. Cela dépend de comment vous gérez les choses, les cycles ne sont pas délimités dans le temps. Si je voulais relever un autre challenge, sans manquer de respect, je partirais de Tottenham."

Le Real Madrid est intéressé mais cela ne s'est pas fait. Pourquoi ?

"Quand j'ai renouvelé avec Tottenham, je l'ai fait pour rester, convaincu d'obtenir ce que nous avons cette saison. Je ne parle jamais des rumeurs.

Et qu'en est-il de l' ? Ces rumeurs sont-elles vraies ?

"Je lis la presse, rien de plus. Vous savez comment ce monde fonctionne. Mais ce genre de rumeurs ne nourrissent pas mon ego. D'autres ont besoin que l'on parle d'eux, mais je n'en ai pas besoin. S'il y a des discussion à propos d'intérêts dans d'autres clubs, je prends cela comme un signe d'affection."

"Je ne me vois pas encore comme un sélectionneur national parce que j'aime le travail au quotidien."

Au vu de votre passion pour le travail au jour le jour, pensez-vous pouvoir travailler pour une équipe nationale ?

"Le moment viendra, je suis ouvert à ça. Je suis content avec les gens que j'aime et chaque endroit vous donne une motivation différente. Je ne me vois pas encore comme un sélectionneur national parce que j'aime le travail au quotidien, le championnat. Le voir et le vivre de l'intérieur."

Qui est le favori de la Ligue des champions ?

"Pour moi il n'y a pas de favori quand on regarde ce qui s'est passé en quarts. Mais personnellement, le favori est celui qui a Lionel Messi, et c'est le Barça. Sans lui, ce serait 25% pour chaque demi-finaliste."

Quand vous préparez-vous pour affronter l'Ajax ?

"Nous les regardons de temps en temps, nous les connaissons bien. Nous allons être sous pression parce que nous n'avons pas eu une semaine complète pour nous préparer. A ce moment-là de la compétition, je pense que toutes les équipes devraient avoir le même nombre de jours de préparation. Sinon, c'est un désavantage, mais attention, ce n'est pas une excuse. Je dirais la même chose si c'était l'inverse pour eux. Parfois on ne prend pas en compte le fait qu'en les clubs ont un désavantage parce que nous ne nous reposons pas à Noël, nous jouons une compétition de plus, nous avons commencé le championnat un mois plus tôt..."