Interrompre une rencontre est-ce une bonne solution pour lutter contre le racisme ? Partagez-vous son avis !

En Serie A, le racisme a encore fait parler ces dernières semaines. Alors comment endiguer les actes, les insultes, les cris à caractère raciste ?

Victime de cris de singe à dimanche, Romelu Lukaku n'avait même pas été défendu par une partie de ses supporters, auteur d'un communiqué surréaliste : "Nous sommes vraiment désolés que tu penses que ce qui s’est passé à Cagliari était raciste. Tu dois comprendre que l’ n’est pas comme d’autres pays d’Europe du Nord où le racisme est un vrai problème. Nous comprenons que cela t’a semblé raciste, mais ça ne l’était pas".

"En Italie nous utilisons des manières de faire, juste pour aider notre équipe et essayer de rendre nos adversaires nerveux, pas pour être raciste, mais pour les faire craquer. Nous sommes une organisation de fans multiethnique et nous accueillerons toujours bien les joueurs venant de partout. Peu importe, nous avons toujours utilisé cette façon contre d’autres joueurs d’autres équipes dans le passé et nous ferons de même probablement dans le futur. Nous ne sommes pas racistes et les supporters de Cagliari non plus", ont conclu les ultras de l' .

Un problème récurrent dans le football mais surtout en Italie et qui a connu un regain ces derniers mois. Les instances du football ne parviennent pas à trouver de solutions pouvant endiguer ce mal qui gangrène le football mondial et plus globalement la société actuelle.

Présent en conférence de presse à deux jours de la rencontre face à l'Albanie, Blaise Matuidi actuellement à la et qui a lui aussi été victime d'actes racistes par le passé a été invité à réagir au cas Romelu Lukaku. Un journaliste a émis la possibilité de demander, dans un cas similaire, à un joueur de l'ampleur de Cristiano Ronaldo de se montrer solidaire envers lui et d'arrêter la rencontre afin de créer une prise de conscience collective.

Pour lutter contre le racisme dans les stades, faut-il que les joueurs quittent le terrain en cas d'acte haineux dans les tribunes, comme cela a été évoqué par Blaise #Matuidi ? Cela peut-il être efficace ? Dites nous tout ! — Goal (@GoalFrance) September 6, 2019

"J’ai déjà connu ça. Il y a eu le problème Lukaku… Moi, c’était dans le même stade. Je pense qu'il doit y avoir des mesures, ça n'a pas sa place dans le football, et dans tous les sports d'ailleurs, même dans la vie. On n'aime pas voir ça. Ce n'est pas le bon exemple pour les plus jeunes, pour nos enfants. On va tout faire pour que ça ne soit plus le cas même si c'est difficile parce que ça concerne une minorité. Mais cette minorité de personnes n'a pas sa place dans les stades. On a des instances qui sont là pour prendre des décisions et je pense que c'est à eux de prendre les bonnes décisions", a sobrement répondu Blaise Matuidi.

Ce vendredi matin, nous vous demandons tous simplement si vous considérez que si l'ensemble des joueurs quittent la pelouse, avec des éléments comme Cristiano Ronaldo, ce sera une bonne solution pour lutter contre le racisme ou si vous pensez que c'est donner raison à ceux qui commettent ces actes. N'hésitez pas à nous répondre sur nos différents réseaux sociaux (Facebook et Twitter).