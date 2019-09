Équipe de France - Blaise Matuidi attend des "mesures" contre le racisme suite à l'incident Romelu Lukaku

Lors du rassemblement des Bleus, Matuidi est revenu sur le fléau du racisme dans les stades, relancé par l’épisode Lukaku.

À l’instar de la société contemporaine, le football demeure lui aussi frappé par le fléau du racisme. Nouvel exemple dimanche dernier à , en , lorsque Romelu Lukaku a été victime de cris de singe au moment de frapper le penalty de la victoire pour l’ (2-1). La réaction du Belge, logique, prônait la condamnation de ces actes odieux.

"De nombreux joueurs ont souffert d'insultes racistes... Je l'ai été moi aussi ce dimanche. Le football est un jeu dont chacun doit profiter et nous ne devrions accepter aucune forme de discriminations, lesquelles feraient honte à notre jeu. J’espère que les fédérations de football dans le monde entier vont réagir fermement face à tous les cas de racisme", écrivait ensuite Lukaku sur les réseaux sociaux.

Matuidi attend un geste des instances

Interrogé à ce sujet en conférence de presse, Blaise Matuidi, milieu de terrain de la , a rejoint le combat de son collègue. "J’ai déjà connu ça. Il y a eu le problème Lukaku… Moi, c’était dans le même stade. Je pense qu'il doit y avoir des mesures, ça n'a pas sa place dans le football, et dans tous les sports d'ailleurs, même dans la vie", a déclaré l’international français en marge du rassemblement des Bleus.

"On n'aime pas voir ça. Ce n'est pas le bon exemple pour les plus jeunes, pour nos enfants. On va tout faire pour que ça ne soit plus le cas même si c'est difficile parce que ça concerne une minorité. Mais cette minorité de personnes n'a pas sa place dans les stades. On a des instances qui sont là pour prendre des décisions et je pense que c'est à eux de prendre les bonnes décisions", a conclu Matuidi, logiquement remonté.