Racisme : le message fort de Demba Ba, qui appelle "tous les joueurs noirs à quitter" la Serie A

Une fois de plus, l' a été frappée par un acte raciste, et c'est un joueur tout juste débarqué en , Romelu Lukaku, qui en a été victime.

Le buteur belge de l' a été la cible de cris de singes lors du déplacement de son équipe à , dans un stade dont la réputation n'est plus à faire. Après cet incident, le communiqué ahurissant de la Curva Nord, un groupe des supporters de son propre club, avait de quoi surprendre. Ce groupe niait tout acte raciste dans ces cris de singe, destiné selon lui à "déstabiliser les adversaires".

L'ancien attaquant de Demba Ba a réagi à cela en adressant un message très fort.

"Voilà la raison pour laquelle j'ai décidé de pas jouer là (en Italie) lorsque j'en avais la possibilité", a-t-il indiqué en citant le tweet du communiqué de la Curva Nord. "A ce stade, j'espère que tous les joueurs noirs vont quitter ce championnat ! Cela n'arrêtera certainement pas la stupidité et la haine, mais au moins elles ne viseront pas d'autres races".

And here's the reason why I decided not to play there when I could... And at that point I wish all the black players would get out of this league! Surely it won't stop their stupidity and hate but at least they won't affect other races. https://t.co/whu1XexYmy