Interrogé sur le joueur qu'il craignait le plus, Lilian Thuram dévoile un nom surprenant !

Présent en Italie ce vendredi, Lilian Thuram a dévoilé le nom du joueur qu'il détestait affronter.

Les champions du monde 1998 se plaisent à évoquer leurs glorieux souvenirs. Cette semaine, Thierry Henry s'est livré à cet exercice en balayant tous les sujets de football qu'il avait en tête à travers une longue discussion avec l'ancien défenseur de Liverpool Jamie Carragher.

Mais l'ancien prodige de n'est pas le seul à s'être prêté à ce petit jeu. Son ancien coéquipier sur le Rocher et en équipe de , Lilian Thuram, a également accepté de remonter le temps.

"Ronaldo était le meilleur mais..."

L'ancien défenseur polyvalent était de passage en , dans une école de , pour sensibiliser la jeunesse au fléau du racisme. Il en a profité pour parler football, dévoilant ainsi le joueur qui lui a donné le plus de fil à retordre dans sa carrière. Et ce n'est pas la prodige brésilien Ronaldo - qu'il mentionne tout de même. Ce n'est pas non plus Raul, Alessandro Del Piero, Francesco Totti ou Michael Owen. Non, le joueur que Lilian Thuram craignait le plus n'est autre que... Pedro Munitis, ex-attaquant virevoltant de l'équipe d' et du .

"Ronaldo était le meilleur, mais le joueur qui m'a causé le plus de problèmes est Munitis. Je n'ai pas de photo à la maison ou au bureau. La seule que j'ai c'est une photo de Munitis. Cela me ramène à une certaine humilité parce que quand je regarde la photo j'ai peur", a-t-il confié, avec un exemple en tête. "Je me souviens encore de France-Espagne, lors de l'Euro 96. Si vous voulez me faire peur, il suffit de crier son nom...".

Pour rappel, Lilian Thuram est passé par Monaco, Parme, la ou encore Barcelone. Ancien joueur du Real Madrid, Pedro Munitis avait également porté les couleurs du Racing Santander et du Deportivo La Corogne.