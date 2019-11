OM - Jeune, Thierry Henry supportait l’Olympique de Marseille

Lors d’un échange avec Jamie Carragher, l’ex-international français a parlé de son ancienne passion pour l’OM.

Dans le microcosme du ballon rond, une question fait fantasmer bon nombre de supporters : quels clubs supportent les joueurs ? Pour eux, il s’agit bien évidemment d’un métier, mais aussi d’une passion. Alors, forcément, ces derniers doivent avoir une "équipe de coeur".

La question revient d’ailleurs sur la table à chaque transfert, ou rumeur de transfert, notamment celui de Kylian Mbappé que les médias espagnols envoient au l’été prochain, ce qui n’a pas manqué de provoquer une petite guéguerre entre Leonardo et Zinédine Zidane.

Pour Thierry Henry, la question ne se pose désormais plus. Entraîneur au chômage, l’ancien attaquant des Bleus a pu se laisser aller à une petite révélation lors d’un entretien accordé à son ancien rival Jamie Carragher (ex- ) dans le podcast "The Greatest Game".

Henry : "J'ai grandi en tant que fan de l'OM"

Et sachez que le petit Thierry supportait… l’ ! "Mon père était fan de Marius Trésor, donc il est supporter de Marseille. Et moi, je l’étais avec mon père et mon frère. Donc j’ai grandi en tant que fan de l’OM avec la victoire en Ligue des Champions de 1993", s’est rappelé le meilleur buteur de l’histoire des Bleus..

"La seule équipe française à l’avoir gagnée cette C1. (...) C’est fou quand on y repense. Abedi Pelé était incroyable. Pas seulement lui, cette équipe était très bonne. Jocelyn Angloma jouait, il y avait Fabien Barthez dans les buts, Rudi Völler, Alen Boksic, Didier Deschamps au milieu, mais Pelé était le gars qui faisait la différence", a conclu Henry.