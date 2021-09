International : Demba Ba raccroche les crampons

Après seize saisons au plus haut niveau, l'attaquant de 36 ans a décidé de dire stop et met donc un terme à une belle carrière.

L'ancien attaquant de Chelsea et du Sénégal, Demba Ba, a annoncé sa retraite du football. Le joueur a pris les médias sociaux lundi pour rendre sa décision publique, près d'un mois après avoir quitté le club suisse de Lugano.

Il a rejoint Lugano via un transfert gratuit en juin et il n'a joué que 47 minutes en championnat avant de résilier son contrat, apparemment en raison d'un changement de propriétaire.

Ba, né en France de parents sénégalais, a débuté sa carrière dans le club français de Rouen et a connu une carrière de joueur qui l'a vu passer par la Belgique, l'Allemagne, l'Angleterre, la Turquie, la Chine et donc la Suisse.

Au cours de sa carrière en club, le joueur de 36 ans a remporté l'Uefa Europa League avec Chelsea lors de la saison 2012-2013 et a remporté deux fois le titre de Super Lig turc avec Besiktas et Istanbul Basaksehir, respectivement lors des saisons 2016-2017 et 2019-20.

Sur la scène internationale, il a porté les couleurs du Sénégal entre 2007 et 2015, avec quatre buts à son actif en 22 matches. "C'est avec un cœur rempli de gratitude que j'annonce la fin de ma carrière de joueur. Quel merveilleux voyage cela a été", a-t-il écrit sur Twitter.

"En plus de toute la sueur et des larmes que j'ai affrontées, le football m'a donné tant de belles émotions. De la passion des fans et du bruit provenant des tribunes après chaque but à la connexion avec mes coéquipiers sur et en dehors du terrain, cela restera à jamais dans ma tête et mon cœur.

"Je tiens à remercier tous ceux que j'ai croisés et qui m'ont aidé à grandir, tous les clubs et les managers qui m'ont donné une opportunité, les fans pour leur énorme soutien et ma famille et mes amis pour leur amour inconditionnel. Du fond de mon cœur, merci. Loué soit le tout-puissant."

La plus longue période de Demba Ba a été à Hoffenheim, où il a marqué 37 buts en 97 matchs de Bundesliga avant de passer en Angleterre pour rejoindre West Ham United en janvier 2011, mais il a quitté les Hammers six mois plus tard après leur relégation en Championship.

Newcastle United l'a immédiatement recruté et il est devenu un joueur clé du club grâce à ses qualités de buteur, avec 29 buts en 54 matchs de Premier League en une saison et demie. En janvier 2013, Ba a rejoint le Chelsea de Roberto Di Matteo où il a marqué 14 buts avant de rejoindre le Besiktas en juin 2014.