Inter, Pirlo : "Conte vous fait jouer mieux que vous ne pensez pouvoir le faire"

La légende italienne a joué sous Conte à la fin de sa carrière et a connu une renaissance avec lui, remportant trois titres de Serie A à la Juventus.

Vainqueur de l' dimanche soir, l' est revenu à la hauteur de la à la tête de la avec cinquante quatre points en vingt-trois journées de championnat. Avec l'arrivée d'Antonio Conte sur le banc de touche l'été dernier, l'Inter Milan est redevenu une place forte du football italien capable de se battre pour le titre. A l'origine du règne de la Juventus en , Antonio Conte pourrait y mettre fin quelques années plus tard avec son Inter Milan.

Dans une interview accordée à la Gazzetta dello Sport, Andrea Pirlo a avoué qu'il n'est pas surpris par le retour au premier plan de l'Inter Milan sous l'impulsion d'Antonio Conte : "Pas du tout, parce que je le connais trop bien. Je savais que l'Inter Milan serait à ce niveau, luttant pour le titre de champion d' jusqu'à la fin. Il vous amène toujours à donner le meilleur de vous-même, à jouer mieux que vous ne le pensez. Il est accro à la victoire, s'il perd, vous ne pouvez pas lui parler. Il devient un diable !".

Pirlo sous le charme de Conte

«À qui revient le crédit du succès de l'Inter Milan ? Lui en particulier. Ensuite, le club a bien dépensé pour les joueurs qui correspondent bien aux idées de l'entraîneur. Un club sérieux fait le reste. Aujourd'hui, la Juventus est si forte parce qu'elle a de la qualité dans toutes les positions - l'équipe a été constituée en obtenant un joueur à la fois meilleur que le précédent. Mais je suis sûr que l'Inter Milan se battra jusqu'au bout", a ajouté l'ancien milieu de terrain italien.

Avec Alexis Sanchez de retour en bonne forme physique et les arrivées au mois de janvier de Christian Eriksen, Ashley Young et Victor Moses, l'Inter Milan espère confirmer sa bonne forme alors que la Juve vacille en ce début d'année 2020. Andrea Pirlo pense que Christian Eriksen sera un élément décisif dans la suite de la saison de l'Inter : "C'est un excellent joueur. Il élèvera leur niveau de jeu. Il a besoin de temps car il vient d'un championnat très différent".

Reconverti au poste d'entraîneur, Andrea Pirlo a avoué qu'Antonio Conte a été son inspiration et l'élément déclencheur à cette vocation : "C'est à cause d'Antonio Conte que j'ai commencé à penser à devenir entraîneur. C'est le meilleur que j'ai eu, il nous a montré 40 à 50 minutes de vidéos chaque jour. Je me suis dit que je pouvais le faire et je voulais le faire aussi. Pour commencer, c'était la chose importante. Au cours des prochains mois, j'irai suivre Maurizio Sarri dans son travail quotidien, pour découvrir ses méthodes".