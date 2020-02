AC Milan - Zlatan Ibrahimovic : "J'attendais plus de l'Inter"

Buteur dans le derby milanais dimanche soir (4-2), Zlatan Ibrahimovic n'a pas pu s'empêcher de glisser un tacle à l'Inter au sortir de la rencontre.

Après avoir mené au score face à l'ennemi juré, l' s'est finalement incliné lors du derby face à l'Inter, dimanche soir, à San Siro (4-2). Une défaite au goût amer pour les hommes de Stefano Pioli, qui croyaient avoir fait le plus dur en menant 2-0. Arrivé cet hiver à Milan, Zlatan Ibrahimovic, passé par les deux clubs de la ville dans le passé, avait pourtant marqué pour ses retrouvailles contre son ancien club, et est passé tout proche d'égaliser en toute fin de rencontre.

Au sortir de cette défaite face aux hommes d'Antonio Conte, l'ancien joueur du et du s'est exprimé devant les médias. Et cela ne changera jamais, Zlatan Ibrahimovic n'a pas maché ses mots, en profitant pour glisser quelques critiques aux vainqueurs du soir.

"Il faut avoir de l’expérience dans ce type de match​"

"J’attendais plus de l’Inter en première mi-temps. Ils ne ressemblaient pas du tout à une équipe qui occupe la 2e place", a ainsi déclaré le Suédois, mauvais perdant. De plus, il a aussi estimé que l'AC Milan n'aurait pas du perdre ce match après avoir livré une telle première période face à l'Inter.

Plus d'équipes

"La première mi-temps était presque parfaite au contraire de la deuxième. Jusqu’à la pause on a bien respecté les consignes tactiques de Pioli. Puis on a encaissé un premier but et on a perdu confiance. (...) Il faut avoir de l’expérience dans ce type de match. Quand on mène 2-0, on doit être capable de gérer", a-t-il analysé.