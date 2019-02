Inter Milan - Spalletti : "Icardi ? Il est temps de parler"

Luciano Spalletti a commenté la victoire obtenue contre Parme, et fait le point sur le dossier Mauro Icardi.

Il fallait une victoire à l'Inter pour mettre fin à une période délicate et surtout pour reprendre le chemin qui mène à l'une de ces positions dignes de la qualification pour la prochaine Ligue des champions. Un succès, celui des Nerazzurri, a été obtenu grâce à Lautaro Martinez.



Luciano Spalletti, parlant aux microphones de DAZN, n'a pas caché sa satisfaction.



"Nous avons le potentiel pour compenser les difficultés que nous avons eues au cours de cette période, mais il est clair que dans certaines situations, nous ne pouvons supporter la lourdeur de devoir gagner. Nous devons donc rester calmes et mettre dans le jeu nos caractéristiques. Parfois, cela ne marche pas et nous allons au-dessous de nos normes. Aujourd'hui (hier, ndlr), cependant, l'équipe s'est bien débrouillée."

Spalletti a également évoqué la situation de Mauro Icardi.

“Je n'ai créé aucun problème pour Icardi. Les questions doivent être clarifiées, car lorsque vous laissez les choses à moitié dressées, elles deviennent sujettes à interprétation.



"Les gens ont dit un peu trop de choses, maintenant il est temps de s'asseoir et de parler de quelque chose que nous avons évité et traîné avec nous pendant des mois."