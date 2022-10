Inter Milan - FC Barcelone : diffusion TV, live streaming, compo probable et avant-match

Inter Milan - Barça : où voir le match, l'heure du coup d'envoi, les news sur les équipes. Goal vous dévoile tout.

Choc au sommet lors de cette troisième journée de Ligue des champions à San Siro. Deux mastodontes européens jouent gros ce mardi soir concernant leur futur dans la compétition. Battus par le Bayern Munich et vainqueurs du Vitkoria Plzen, l'Inter Milan et le FC Barcelone se retrouvent ce mardi soir à San Siro pour le premier volet d'une double confrontation cruciale dans la course à la qualification pour les huitièmes de finales.

Les deux équipes arrivent dans un état de forme disparate. En effet, l'Inter Milan n'est pas au mieux. Les Nerazzurri restent sur une défaite à domicile face à l'AS Rome de José Mourinho en Serie A et se retrouvent déjà distancé au classement avec huit points de retard sur le leader, Naples. Simone Inzaghi va devoir remonter le moral des troupes avant d'affronter un FC Barcelone lancé comme un TGV.

Hormis sa défaite face à l'ogre bavarois, le FC Barcelone n'a pas concédé la moindre défaite cette saison. Ce week-end, les Catalans ont assuré l'essentiel sur la pelouse de Majorque avec un nouveau but de l'irrésistible Robert Lewandowski et ont même profité du faux-pas du Real Madrid face à Osasuna pour récupérer la tête du championnat.

Seule ombre au tableau pour le Barça, un effectif décimé par les blessures. Xavi devra faire sans plusieurs joueurs importants dont Araujo, Koundé et Frenkie De Jong, mais l'ancien numéro six du Barça peut compter sur une profondeur d'effectif importante et réussira malgré tout à composer un onze de départ compétitif pour aller réaliser un résultat en terre milanaise.

Horaire et lieu du match Inter-Barça

Ville : Milan

Milan Stade : San Siro

San Siro Heure : 21:00 UTC+2 (heure française) / 19:00 GMT / 20:00 UTC+1 (BST) / 15:00 EST / 12:00 PST

Sur quelle chaîne TV voir Inter - Barça ?

Inter Milan-FC Barcelone

Ligue des champions

Mardi 4 octobre

21h sur beIN Sports 1

Stream : beIN Sports 1

Prise d'antenne : 20h30 sur beIN Sports 1

Le streaming pour voir le match

Il vous sera aussi de possible de voir la rencontre en Streaming, en se connectant sur la plateforme MyCanal.

Série actuelle de l'Inter et du Barça

Inter Milan : DVVDD



Barça : VVDVV

Les blessés et absents de l'Inter et du Barça :

Privé de Romelu Lukaku depuis plusieurs semaines, l'Inter Milan va devoir continuer à faire sans son attaquant belge pour ce choc au sommet en Ligue des champions. Le club italien sera également privé de Brozovic, habituel titulaire dans l'entrejeu.

Du côté du Barça, Xavi a clamé haut et fort sa frustration concernant les nombreux blessés dans son effectif. Le club catalan n'a pas été épargné par la trêve internationale et a vu plusieurs de ses éléments revenir blessés. Du Français Jules Koundé aux Néerlandais Memphis Depay et Frenkie De Jong en passant par l'Uruguayen Ronald Araujo, tous sont revenus blessés de leur rassemblement avec leurs sélections respectives. Ajouter à cela Hector Bellerin et vous avez tous les absents du Barça pour cette rencontre.

Les équipes probables

XI de départ de l'Inter : Handanovic - Skriniar, Acerbi, Bastoni - Dumfries, Barella, Asslani, Calhanoglu, Gosens - Dzeko, Lautaro Martinez

XI de départ du Barça : Ter Stegen - Balde, Pique, Christensen, Jordi Alba - Pedri, Busquets, Gavi - Dembélé, Lewandowski, Raphinha.