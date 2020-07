Inter Milan, Conte menace de partir : "Je quitterai le club s'ils ne sont pas contents"

L'entraîneur italien a évoqué son avenir à San Siro après la victoire 3-1 de son équipe face au Torino.

L'entraîneur de l' , Antonio Conte, a déclaré qu'il "n'hésiterait pas" à partir si le club n'était pas satisfait de son travail, même si l'Italien reste attaché au projet Nerazzurri au milieu des interrogations sur son avenir. Antonio Conte a rejoint l'Inter au début de la saison, mais il a été rapporté que l'ancien patron de et de la pourrait quitter le club à la fin de la saison 2019-2020. Des doutes ont émergé au milieu des problèmes de résultat de l'Inter ces dernières semaines et des frustrations de Conte, l'équipe n'ayant pas réussi à montrer son meilleur niveau depuis le retour de la le mois dernier après l'arrêt de la saison en mars en raison de la pandémie de coronavirus.

L'Inter a été dépassé par la en deuxième position au classement, et compte huit points de retard sur le leader de la Juventus avec six matchs à jouer, après la victoire de lundi 3-1 à . Antonio Conte a été interrogé sur son avenir et n'a pas botté en touche : "J'ai été appelé à l'Inter pour un projet de trois ans, pour les ramener là où ils méritent d'être", a déclaré Conte à Sky Sport Italia. "Inévitablement, cela prend du temps. Je suis venu ici avec tellement d'enthousiasme. J'ai la foi".

"J'ai commencé un projet de trois ans et mon contrat dure trois ans. Après cela, s'ils veulent prolonger mon contrat ... Je suis content, je sais qu'il y a un long chemin à parcourir, mais je ne veux pas tout gâcher. Si tout le monde est satisfait du travail que je fais, et je pense que c'est le cas en ce moment, d'après ce qu'on m'a dit, alors je ne vois pas pourquoi nous ne devrions pas continuer. S'ils ne sont pas satisfaits du travail que je fais, je n'hésiterai pas à me retirer", a ajouté l'Italien.

Conte heureux des progrès de son équipe

L'Inter a vu son statut de concurrent au titre pour le Scudetto complètement fondre après une défaite à domicile contre et un match nul face à Hellas Verona, et ils étaient encore en difficulté dès la 17e minute lundi face au Torino. Andrea Belotti a ouvert le score. Mais l'Inter - sans Romelu Lukaku - s'est rebellé en seconde période et a inversé la tendance grâce aux buts d'Ashley Young, Diego Godin et Lautaro Martinez, qui a mis fin à sa disette de cinq matches sans but.

"Honnêtement, je pense que nous avons très bien commencé le match. Puis il y a eu ce corner. C'était une période où il y a eu un incident et nous avons concédé un but. Je trouve sensationnel que Samir ait foiré : il ne fait pas d’erreurs. Globalement, je pense que c’est un match que nous avons dominé. Le but aurait pu nous rendre nerveux et nous causer des problèmes, mais nous avons bien fait de marquer nos buts", a analysé Antonio Conte.

"Nous sommes beaucoup moins prévisibles qu'avant car maintenant nous attaquons avec plus d'hommes. Le résultat doit couronner l'effort que nous mettons et quand il ne le fait pas, cela me déçoit. Nous avons été excessivement punis par certains incidents, mais nous sommes sur la bonne voie : jouer un football offensif et faire un assaut sur la surface de nos adversaires", a conclu l'entraîneur italien. L'Inter Milan est repassé deuxième suite à sa victoire lundi contre le Torino avec un point d'avance sur la Lazio et deux sur l' .