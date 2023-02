Inter Milan - Chelsea : le CEO de l'Inter se positionne sur l'avenir de Romelu Lukaku

Le directeur général de l'Inter, Beppe Marotta, a dévoilé de quoi sera fait l'avenir de Romelu Lukaku, prêté au club italien.

C'est une douche froide qui se profile pour Romelu Lukaku. Après avoir fait les beaux jours de l'Inter Milan, le Belge a rejoint les Blues au début de la campagne 2021-22 mais a flatté pour tromper, marquant seulement 15 buts en 44 apparitions et ayant fâché une grande partie de la fanbase en admettant son désir de retourner en Italie.

"Il retournera à Chelsea en juin"

Le souhait de Romelu Lukaku a été exaucé au début de cette saison lorsque l'Inter Milan a obtenu un prêt de 10 millions d'euros pour l'attaquant - une somme dérisoire comparée aux 115 millions d'euros déboursés initialement par Chelsea - bien que Giuseppe Marotta ait révélé que son transfert ne deviendra pas automatiquement permanent lorsqu'il expirera cet été.

"En parler maintenant serait prématuré", a déclaré l'administrateur délégué de l'Inter à Sky Sport Italia au sujet d'un éventuel transfert. "En juin, il retournera à Chelsea et alors ce sera un nouveau scénario devant nous, et nous verrons ce que nous pouvons faire. Il veut rester, donc sachant définitivement ce qu'il veut, nous verrons si nous sommes capables de retourner aux négociations et de négocier un retour ici avec nous pour la saison prochaine."

Trois mois pour convaincre

Une déclaration qui risque de ne pas réjouir le principal intéressé. Contraint de partir parce qu'il ne faisait pas partie des plans de Thomas Tuchel, Romelu Lukaku n'a pas caché ces dernières semaines son désir de poursuivre sa carrière en Italie et ce malgré les nombreux changements à la tête du club londonien ces derniers mois.

Bien qu'il ait été un pivot de la campagne de conquête du titre 2020-21 de l'Inter avec 41 contributions de buts en 44 matchs, le retour de Lukaku dans l'élite italienne cette campagne a stagné, en grande partie en raison de multiples problèmes de blessures. Marotta lui-même a imputé la forme du Belge à des problèmes de poids, mais l'attaquant a répondu en marquant contre Porto en 16e de finale de la Ligue des champions.

Avec deux buts en trois matches, le joueur de 29 ans a le temps de sauver sa saison et de prouver qu'il vaut la peine d'être conservé au-delà de la campagne actuelle. Entré en jeu lors de la défaite de l'Inter à Bologne (1-0) dimanche dernier, le Belge espère être titularisé lors du déplacement des Nerazzurri à Lecce le week-end prochain.