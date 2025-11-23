Inter Milan - AC Milan : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

C'est bien plus qu'une simple rivalité locale. Ce dimanche soir, le Derby della Madonnina met aux prises deux philosophies radicalement opposées pour le contrôle de la Serie A. L'Inter Milan, leader flamboyant et meilleure attaque du championnat, reçoit son voisin, l'AC Milan, troisième et modèle de solidité retrouvée. Dans un San Siro en ébullition, ce choc promet d'être un tournant dans la course au Scudetto.

L'Inter de Chivu : puissance offensive et fragilité défensive

Sous la houlette de son nouvel entraîneur Cristian Chivu, l'Inter est une machine à marquer. Avec 26 buts en 11 matchs, les Nerazzurri possèdent l'attaque la plus redoutable d'Italie, emmenée par un Lautaro Martinez toujours aussi décisif dans les grands rendez-vous. Mais cette puissance de feu masque des failles défensives inquiétantes (12 buts encaissés), exacerbées par l'absence majeure de Denzel Dumfries pour ce derby. Le "rookie" Chivu passe ici son premier grand examen de passage face à un tacticien chevronné.

Getty Images

Le Milan d'Allegri : le retour de la rigueur et de Rabiot

En face, Massimiliano Allegri a ramené de l'ordre dans la maison rossonera. En s'appuyant sur une défense de fer (seulement 9 buts concédés), l'AC Milan a retrouvé de la stabilité et de l'ambition. Pour ce choc, les Milanais enregistrent le retour crucial d'Adrien Rabiot au milieu de terrain, après plus d'un mois d'absence. Avec un Rafael Leão en forme et un Luka Modrić prêt pour son premier derby milanais, le Milan a les armes pour exploiter les déséquilibres interistes.

Un derby sous haute tension dans les tribunes

L'atmosphère promet d'être électrique, et pas seulement sur le terrain. La Curva Sud du Milan, en conflit ouvert avec les autorités en raison de restrictions, a menacé de boycott avant de confirmer sa présence. Cette tension en tribunes ajoute une charge émotionnelle supplémentaire à une rencontre où le vainqueur prendra non seulement l'ascendant psychologique sur la ville, mais aussi une option sérieuse dans la course au titre.

Sur quelle chaine suivre le match Inter - AC Milan

Diffusion / Streaming France DAZN (application) Italie, Belgique, Allemagne, Royaume-Uni DAZN (application) MENA Abu Dhabi Sports 1 / StarzPlay Portugal Sport TV 2 / DAZN (streaming) Pologne Eleven Sports 1 Russie MATCH! Futbol Pays-Bas Ziggo Sport Balkans Arena Premium 2 💡 Astuce VPN Utilisez un VPN pour accéder à une diffusion étrangère si le match n’est pas disponible dans votre pays.

Comment regarder partout avec un VPN

Si vous êtes à l'étranger, vous pourriez avoir besoin d'utiliser un réseau privé virtuel (VPN) pour regarder des matchs avec votre service de streaming habituel. Un VPN, tel que NordVPN, vous permet d'établir une connexion sécurisée en ligne lors de la diffusion en continu. Si vous ne savez pas quel VPN utiliser, consultez le guide de GOAL sur les meilleurs VPN pour le streaming sportif.

Horaire et lieu du match Inter - AC Milan

Serie A - Serie A Giuseppe Meazza

Le match de Serie A entre l'Inter et l'AC Milan se jouera au Giuseppe Meazza à Milan, Italie.

Le coup d'envoi sera donné à 20h45, heure française, le dimanche 23 novembre.

Infos des équipes et effectifs

Infos sur l'équipe de l'Inter

L’Inter aborde le derby avec plusieurs incertitudes. Denzel Dumfries souffre d’une gêne à la cheville et pourrait rejoindre Henrikh Mkhitaryan et Matteo Darmian parmi les absents. Si le milieu arménien n’est toujours pas rétabli, Petar Sucic et Piotr Zielinski se disputent la dernière place disponible dans l’entrejeu. Sur le flanc droit, Carlos Augusto pourrait être dépanné, faute d’alternative fiable si Dumfries venait à déclarer forfait.

Devant, Cristian Chivu dispose en revanche d’une profondeur offensive rare. Les Français Bonny et Marcus Thuram tenteront de décrocher une place aux côtés de Lautaro Martinez, capitaine et homme fort de l’Inter. L’Argentin, buteur régulier dans le derby, n’est plus qu’à une réalisation d’entrer dans le cercle très fermé des joueurs ayant atteint la barre des dix buts contre le Milan.

Infos sur l'équipe AC Milan

L'AC Milan attaque ce match avec un secteur offensif largement diminué. L’absence prolongée de Santiago Gimenez contraint Massimiliano Allegri à recomposer complètement son attaque, où Rafael Leão et Christian Pulisic devraient être associés dans un duo inédit. Christopher Nkunku, encore en phase de reprise, devrait débuter sur le banc malgré une montée en puissance progressive à l’entraînement. Au milieu, la situation est plus rassurante : Adrien Rabiot a retrouvé l’intégralité du groupe et devrait former un tandem expérimenté avec Luka Modric, garantissant une maîtrise technique indispensable pour ce rendez-vous. Reste une interrogation sur le couloir gauche, où Davide Bartesaghi semble conserver une légère avance sur Pervis Estupiñán pour débuter, Allegri cherchant à préserver l’équilibre défensif face à une équipe de l’Inter redoutable en transition.

La forme des deux équipes

Précédentes confrontations

Classement