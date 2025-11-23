Derby Inter-Milan : deux points d'écart, un choc décisif pour la course au titre

Après la trêve internationale, le championnat italien reprend avec des affiches de haut niveau. Parmi elles, le choc Inter-Milan, le Derby della Madonnina, se détache naturellement.

Un match toujours différent des autres, au charme particulier. Question de prestige évidemment, compte tenu de ce que représentent les deux clubs milanais pour le football italien et au-delà. Mais sur le terrain s'affrontent également une rivalité intense et cette bataille permanente pour la suprématie milanaise.

Ce qui se jouera ce soir à San Siro constituera, comme d'habitude, un événement. Impossible qu'il en soit autrement. Mais ce qui rend cette rencontre encore plus palpitante, c'est qu'il s'agit d'un test majeur pour les deux équipes.

L'Inter abordera cette journée en tête du classement, mais le Milan suit à seulement deux longueurs et peut donc prendre la tête. Les trois points en jeu ne seront peut-être pas décisifs vu qu'il reste encore beaucoup de matches, mais ils auront leur importance dans ce choc au sommet.