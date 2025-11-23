Inter Milan GOAL
Leonardo Gualano

Derby Inter-Milan : deux points d'écart, un choc décisif pour la course au titre

L'Inter et le Milan s'affrontent ce soir dans le Derby della Madonnina. Deux points séparent les deux équipes au début d'un nouveau cycle. L'Inter (24 pts) peut creuser l'écart à 5 longueurs, le Milan (22 pts) peut prendre la tête. Les Rossoneri ont mieux réussi dans les chocs cette saison. L'Inter doit inverser la tendance après trois défaites sur cinq derbys l'an dernier.

Après la trêve internationale, le championnat italien reprend avec des affiches de haut niveau. Parmi elles, le choc Inter-Milan, le Derby della Madonnina, se détache naturellement.

Un match toujours différent des autres, au charme particulier. Question de prestige évidemment, compte tenu de ce que représentent les deux clubs milanais pour le football italien et au-delà. Mais sur le terrain s'affrontent également une rivalité intense et cette bataille permanente pour la suprématie milanaise.

Ce qui se jouera ce soir à San Siro constituera, comme d'habitude, un événement. Impossible qu'il en soit autrement. Mais ce qui rend cette rencontre encore plus palpitante, c'est qu'il s'agit d'un test majeur pour les deux équipes.

L'Inter abordera cette journée en tête du classement, mais le Milan suit à seulement deux longueurs et peut donc prendre la tête. Les trois points en jeu ne seront peut-être pas décisifs vu qu'il reste encore beaucoup de matches, mais ils auront leur importance dans ce choc au sommet.

  • Chivu Napoli InterGetty Images

    Chivu et Allegri : deux missions, deux défis

    Un élément réunit particulièrement les deux clubs milanais cette saison : l'Inter et le Milan entament tous deux un nouveau cycle.

    Cristian Chivu doit assumer un héritage lourd, celui de Simone Inzaghi qui, au cours de ses quatre années sur le banc nerazzurro, a remporté un Scudetto, trois Coupes d'Italie, trois Supercoupes italiennes et a conduit son équipe à deux finales de Ligue des champions.

    Un parcours ponctué de nombreux succès, durant lequel s'est forgé ce collectif resté intact. Chivu a donc hérité d'une équipe naturellement appelée à figurer parmi les grands favoris pour le titre. Il a eu le mérite non seulement de savoir affronter la pression qu'impose cette tâche, mais aussi de ne pas bouleverser le travail passé, en y apportant sa touche personnelle au fil des semaines.

    Massimiliano Allegri a dû affronter une situation totalement différente. À lui, l'un des techniciens italiens les plus expérimentés et les plus titrés qui avait déjà remporté un Scudetto et une Supercoupe italienne en rossonero par le passé, on a confié la mission de ramener le Milan où il mérite d'être.

    Il a hérité d'une équipe sortant d'une huitième place en championnat et exclue des coupes européennes. Son travail a été immédiatement visible. Un travail minutieux, fait non seulement de tactique et de schémas, mais surtout de cette mentalité nécessaire pour se maintenir là-haut avec les meilleurs. L'objectif affiché pour la saison reste le retour en Ligue des champions, mais les résultats obtenus jusqu'ici et la possibilité de se concentrer sur un seul match par semaine ont propulsé les Rossoneri dans la course au titre.

  • Milan plus performant dans les affiches

    L'Inter et le Milan se présentent séparés de seulement deux points : 24 pour les Nerazzurri contre 22 pour les Rossoneri.

    L'équipe de Chivu a montré plus de régularité dans les matches qu'elle devait gagner, tandis que celle d'Allegri a buté contre les formations de milieu et bas de tableau.

    Question peut-être de mentalité, que l'Inter a acquise au fil des années en se battant pour les objectifs les plus importants en Italie comme en Europe. Mais le Milan a eu le mérite de mieux réussir dans les confrontations directes.

    L'équipe de Chivu a perdu trois matches lors de ces onze premières journées, dont deux contre des cadors du championnat. Deux revers, face à la Juventus et à Naples, douloureux au vu du contenu affiché et subis à l'extérieur, mais qui n'ont pas entamé la confiance. Les Nerazzurri se sont rapidement repris en enchaînant deux séries de victoires.

    L'Inter s'est montrée plus solide sur les autres rencontres (si l'on exclut la défaite à domicile contre l'Udinese), parvenant également à obtenir un succès important à l'extérieur lors d'un affrontement direct : celui contre la Roma, coéquipière au sommet du classement.

    Les Rossoneri ont en revanche gaspillé des points contre des équipes qu'ils devaient théoriquement battre. Ils ont entamé le championnat par une défaite à domicile contre Crémone, ont évité de justesse une autre défaite à San Siro contre Pise dans les arrêts de jeu (2-2 au final) et sortent d'un nul frustrant à Parme après avoir mené de deux buts.

    Contrairement aux Nerazzurri, les Rossoneri ont mieux réussi dans les affiches au sommet : ils ont battu Bologne et Naples, partagé les points avec la Juventus et dominé la Roma. L'équipe d'Allegri a donc démontré une grande capacité à hausser son niveau contre les grands, et cela pourrait se révéler un facteur décisif dans le derby.

  • Massimiliano AllegriGetty Images

    Des points lourds en jeu

    Les deux équipes se présenteront séparées de seulement deux longueurs, ce qui signifie que pour les deux, le Derby della Madonnina pourrait représenter une sorte de « sliding doors ».

    Pas un tournant décisif, mais les trois points en jeu à San Siro pèsent lourd. L'Inter, en cas de victoire, compterait cinq points d'avance, un écart déjà conséquent après douze journées de championnat. Si le Milan l'emportait en revanche, le dépassement s'apparenterait à une déclaration d'ambitions pour le Scudetto.

    Difficile donc de dire pour quelle équipe la défaite pèserait le plus : au vu du classement, certainement le Milan, mais si l'on considère la confiance, l'élan, les objectifs de début de saison et la légitimité que Chivu doit encore acquérir, une défaite serait également très difficile à digérer pour l'Inter.

  • Les Nerazzurri veulent effacer un bilan négatif

    Le derby est par définition un match au pronostic compliqué, et c'est encore plus vrai pour celui de Milan, puisque s'affrontent deux équipes qui ont évolué à un rythme similaire en championnat jusqu'ici.

    Impossible de comparer avec le passé, tant le football évolue sans cesse et les paramètres sont nombreux. Ce qui est certain, c'est que l'Inter devra inverser une tendance qui, après des années d'énormes satisfactions, a été négative la saison dernière.

    Malgré une année mouvementée marquée par des hauts et des bas ainsi que des changements sur le banc, le Milan a réussi à remporter trois derbys sur cinq la saison passée, sans perdre les deux autres.

    Le plus important reste la remontée victorieuse de 0-2 à 3-2 en finale de Supercoupe italienne disputée le 6 janvier à Riyad, mais le 0-3 en Coupe d'Italie qui a valu la qualification en finale reste également dans toutes les mémoires.

    Beaucoup de joueurs présents lors de ces rencontres se retrouveront face à face, et les Nerazzurri seront peut-être animés par un désir de revanche.

