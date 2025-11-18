Calhanoglu Modric Inter Milan GFXGOAL
Derby Inter-Milan : Çalhanoğlu vs Modrić, le duel des cerveaux au sommet

Hakan Çalhanoğlu et Luka Modrić, maîtres à jouer des deux clubs milanais, s'affrontent dimanche dans un derby au sommet de la Serie A. Le Turc de 31 ans affiche 6 buts et 3 passes en 13 matches, le Croate de 40 ans totalise un but et 2 passes en 989 minutes. Christian Chivu, l'entraîneur de l'Inter, envisage de placer Çalhanoğlu directement sur Modrić pour neutraliser le métronome rossonero. Duel d'intelligence au cœur du derby.

Quand on associe le talent à la régularité, on se retrouve forcément au sommet. Çalhanoğlu et Modrić ont hissé l'Inter et le Milan au plus haut cette saison, et les deux clubs s'affrontent dimanche soir dans un derby qui pourrait peser lourd dans la course au titre.

Le classement le confirme, les statistiques le prouvent, tout comme la présence au cœur du jeu de deux des milieux de terrain les plus forts du championnat, capables d'allier qualité technique et intelligence tactique. Ce derby milanais se jouera en partie à travers eux.

  • Le retournement spectaculaire de Çalhanoğlu

    Commençons par Çalhanoğlu, tout proche du départ l'été dernier et désormais en discussion pour une prolongation de contrat. Avec l'Inter, tout semblait terminé. Le retour en Turquie paraissait imminent, avec les propos incendiaires de Lautaro Martínez après l'élimination au Mondial des clubs qui avaient accru les probabilités d'un divorce.

    Finalement non. L'affaire a été réglée et les vacances estivales ont permis d'apaiser les tensions. Hakan est revenu à Appiano plus motivé que jamais, a mis les choses au clair avec le Toro et s'est remis à la disposition d'Inzaghi, montrant cette humilité et cette disponibilité maintes fois vantées par l'entraîneur nerazzurro dans ses interviews.

    • Publicité

  • L'impact hors du temps de Modrić

    Qui aurait parié sur un rendement aussi constant à 40 ans ? La preuve que l'âge n'est qu'un chiffre, car après les étincelles au Real, le Croate a immédiatement pris les rênes du Milan. Massimiliano Allegri l'a positionné devant la défense en sachant qu'il avait entre les mains un joueur hors du temps, qui parvient à prolonger sa carrière grâce à des principes que tout débutant devrait adopter : discipline, rigueur, intelligence de jeu. Le reste, c'est son immense classe qui s'en charge. Son âge n'est plus qu'un détail.

  • Omniprésents sur le terrain

    Çalhanoğlu et Modrić affichent des statistiques impressionnantes cette saison. Les chiffres témoignent du niveau de forme exceptionnel des deux hommes, leur permettant de s'exprimer au maximum tant sur le plan technique que physique.

    Le Turc a disputé 13 matches sur 15, passant 956 minutes sur le terrain. Il n'a manqué que la première journée à Turin pour suspension et le match à domicile contre Crémone pour raisons de rotation. Résultat ? Six buts et trois passes décisives. Pour le reste, Çalhanoğlu a toujours démarré titulaire, à l'exception du match de Ligue des champions contre le Kairat où Chivu lui a accordé une vingtaine de minutes seulement.

    En matière de régularité, Modrić fait encore mieux malgré moins de contributions offensives : 12 apparitions, un but et deux passes en 989 minutes. Il a joué d'entrée à chaque fois, sauf lors de ses débuts en août en Coupe d'Italie contre Bari (environ 25 minutes) et sur le banc contre Lecce au tour suivant.

    Le Ballon d'Or 2018 a ensuite pratiquement tout joué en entier, à l'exception de la première journée contre Crémone (remplacé à la 74e) et du déplacement à Udine (changement à la 81e). Pas mal pour un quarantenaire.

  • Le duel tactique

    Dimanche, les projecteurs seront braqués sur les deux cerveaux de l'Inter et du Milan. Chivu redoute Modrić et, comme le souligne la Gazzetta dello Sport, envisage de placer directement Çalhanoğlu sur lui pour limiter son influence. Le Turc devra effectuer un travail de volume en plus de ses tâches offensives habituelles. Un duel dans le duel qui rend ce derby encore plus passionnant, prêt à se jouer également à travers les pieds des deux maestros du milieu de terrain.

