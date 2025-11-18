Derby Inter-Milan : Çalhanoğlu vs Modrić, le duel des cerveaux au sommet

Çalhanoğlu et Modrić affichent des statistiques impressionnantes cette saison. Les chiffres témoignent du niveau de forme exceptionnel des deux hommes, leur permettant de s'exprimer au maximum tant sur le plan technique que physique.

Le Turc a disputé 13 matches sur 15, passant 956 minutes sur le terrain. Il n'a manqué que la première journée à Turin pour suspension et le match à domicile contre Crémone pour raisons de rotation. Résultat ? Six buts et trois passes décisives. Pour le reste, Çalhanoğlu a toujours démarré titulaire, à l'exception du match de Ligue des champions contre le Kairat où Chivu lui a accordé une vingtaine de minutes seulement.

En matière de régularité, Modrić fait encore mieux malgré moins de contributions offensives : 12 apparitions, un but et deux passes en 989 minutes. Il a joué d'entrée à chaque fois, sauf lors de ses débuts en août en Coupe d'Italie contre Bari (environ 25 minutes) et sur le banc contre Lecce au tour suivant.

Le Ballon d'Or 2018 a ensuite pratiquement tout joué en entier, à l'exception de la première journée contre Crémone (remplacé à la 74e) et du déplacement à Udine (changement à la 81e). Pas mal pour un quarantenaire.