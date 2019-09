Inter, Conte : "Alexis Sanchez n'est pas encore prêt pour débuter"

L'entraîneur italien a justifié le fait de ne pas avoir encore titularisé le Chilien et refuse de s'enflammer après le bon début de saison.

Après 18 mois très compliqués du côté de , Alexis Sanchez est arrivé à l' cet été pour relancer sa carrière. Mais pour le moment, l'international chilien n'a joué que dix petites minutes en match officiel sous ses nouvelles couleurs, face à son ancien club : l' . Et pour cause, Alexis Sanchez n'est pas encore prêt pour être titulaire. C'est en tout cas ce qu'a avancé Antonio Conte en conférence de presse d'avant match.

"C'est la même règle pour lui que pour les autres. Quand je vois que des joueurs sont prêts, alors là ils peuvent être intégrés au onze de départ.Je dois élargir la base des joueurs, mais je ne prendrai que des risques calculés en fonction des réponses que me donneront les garçons. Sanchez ? Comme Biraghi, Lazaro et Bastoni, il jouera quand je comprendrai qu’ils peuvent me donner ce que je veux. Mais moi je dois travailler pour les intérêts de l'Inter, et non pour des intérêts individuels", a expliqué l'Italien.

"Lukaku ? J'ai déjà tout dit, je ne vais pas me répéter"

Après la victoire lors du derby de Milan, Antonio Conte refuse de s'enflammer, malgré un très bon début de saison : "Si nous allons sur le terrain en repensant aux louanges du derby, cela signifie que nous n’avons rien compris. Un obstacle difficile nous attend, l’un des plus difficiles depuis le début de la saison. Une équipe avec sa propre identité et qui travaille depuis plusieurs années avec Simone Inzaghi, un très bon entraîneur, peut-être sous-estimé. Nous devrons faire attention, car l’adversaire est fort et s’est amélioré au fil des ans, témoignant du fait qu’il y a un grand projet".

Avare en compliment, l'entraîneur de l'Inter a refusé d'encenser de nouveau Romelu Lukaku mais a souligné l'importance de son milieu de terrain : "Romelu Lukaku ? J'en ai déjà dit bien assez à son sujet. l serait superflu de répéter encore et encore la même chose... "Pour les milieux de terrain, par contre, je suis heureux: au-delà de ceux qui marquent, plus nous avons de flèches à notre arc, mieux c'est. Mais, même dans le passé, ce secteur de jeu a toujours joué un rôle assez important et décisif dans mes équipes".

"Lorsque vous démarrez un nouveau projet, nous espérons qu'il sera long et durable. Plus vous resterez dans un club, plus vos idées seront assimilées. Bien sûr, la meilleure chose à faire pour un entraîneur est de rester. Je n'ai jamais pu entraîner la même équipe plus de trois ans, et changer, cela veut dire partir de zéro. Ce n'est pas facile, car vous devez trouver des personnes capables de vous aider dans tous les contextes", a conclu Antonio Conte.