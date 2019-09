Balotelli : "Jouer contre Ronaldo ? Cela ne me fait rien"

Mario Balotelli a affirmé qu’il n’était pas spécialement excité à l’idée de défier Cristiano Ronaldo pour son grand retour en Serie A.

Lors de la prochaine journée de , la défie Brescia. Une rencontre ordinaire ? Pas tout à fait. Elle pourrait marquer le grand retour de Mario Balotelli dans le calcio. L’ancien marseillais n’avait plus disputé un match de championnat italien depuis mai 2016, et plus de match tout court depuis quatre mois.

Le hasard du calendrier a fait que pour son come-back, Balotelli pourrait se retrouver contre Cristiano Ronaldo sur le terrain. Une perspective qui ne fait cependant ni chaud ni froid à l’international azzuro.

« Ça ne m'intéresse pas de jouer contre Cristiano. C'est un grand joueur, le meilleur au monde avec Messi, mais ça ne m'excite pas, ce sera un match comme les autres », a tonné Super Mario dans un entretien accordé à DAZN.

Balotelli est arrivé à Brescia à la fin du mercato. Ses débuts sous ses nouvelles couleurs ont été retardés à cause de sa méforme et un retard au niveau de la préparation. Ce problème est désormais réglé, et le joueur se dit parfaitement opérationnel : « Je pense que j'ai plus bossé durant ce mois et demi que durant les dix dernières années de ma carrière. Je m'approche d'un poids de forme que j'ai rarement eu. La dernière fois, c'était à , quand j'avais 20 ans ».