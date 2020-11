Insolite – Une caméra autonome confond le ballon avec le crâne d'un arbitre pendant un match

Le 24 octobre, les téléspectateurs du match entre les Inverness Caledonian Thistle et Ayr United (deuxième division écossaise) ont eu une drôle de surprise. Depuis quelque temps et pour faire des économies, les dirigeants d'Inverness ont décidé de remplacer le caméraman placé en tribune par une caméra autonome, entièrement gérée par une intelligence artificielle et qui, en principe, suit toujours le ballon.

Le hic, c'est que lors de la rencontre face à Ayr United, la caméra s'est focalisée non pas sur la balle mais sur le crâne dégarni de l'arbitre assistant, empêchant les téléspectateurs de pouvoir suivre correctement la rencontre qui s'est terminée sur un score de parité (1-1).

Inverness Caledonian Thistle don’t employ a cameraman as their camera is programmed to follow the ball throughout the match. The commentator had to apologise today as the camera kept on mistaking the ball for the linesman’s head... pic.twitter.com/LeKsc2bEj7