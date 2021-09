Insolite – "Messi viendra peut-être à nos barbecues" espère un Argentin du Top 14

Le rugbyman argentin Juan Imhoff, proche des Argentins du PSG, espère voir venir Lionel Messi à un "asado", le célèbre barbecue argentin.

Depuis 2011, le rugbyman argentin Juan Imhoff (33 ans) porte les couleurs du Racing 92. Possédant depuis peu la nationalité française, cet amoureux de la ville de Paris s'est lié d'amitié avec de nombreux joueurs argentins du PSG comme il l'a confié à nos confrères du Parisien : « Je suis très ami avec Icardi. Nos femmes (Natacha et Wanda, argentines) sont très copines. Je suis aussi pote avec Di Maria. On se voit une fois par semaine, on organise des barbecues avec d'autres amis argentins, notamment quand les joueurs de polo viennent disputer la saison d'été. Icardi est venu au stade Jean-Bouin pour assister au derby face au Stade Français (36-21) la semaine dernière, moi je vais au Parc des Princes dès que je peux. »

Comme Di Maria, Icardi et Messi, Juan Imhoff est né à Rosario et garde une tendresse particulière pour sa ville natale : « C'est une ville de deux millions d'habitants à 280 km au nord de Buenos Aires. Très sportive, avec du foot mais aussi du rugby. Ce que j'en tire comme point commun, c'est l'attachement à nos clubs respectifs, plus fort que tout. »

Fan de Lionel Messi, Juan Imhoff avait d'ailleurs pris la place de la Pulga dans le vestiaire du FC Barcelone lors de la finale du Top jouée au Camp Nou, en 2016. Une place porte-bonheur puisque le Racing avait été sacré champion de France.

« En Argentine, le foot est le sport n°1. Jouer dans le jardin de Messi, c'est très touchant », avait déclaré Juan Imhoff à l'occasion de la finale du Top 14.

Cependant, Juan Imhoff n'a jamais rencontrer Lionel Messi et il compte bien profiter de sa signature au PSG pour y remédier. Il piaffe déjà d'impatience à l'idée de le voir venir à un « asado », le fameux barbecue argentin : « Je ne le connais pas personnellement, mais l'image qu'il dégage est celle de quelqu'un de passionné, de très sérieux, qui ne s'expose pas. Il viendra peut-être à nos barbecues (sourire). C'est dingue mais le jour où il a signé au PSG, il s'est passé quelque chose. En France, tout le monde a mis de côté ses problèmes et n'a parlé que de ça. »