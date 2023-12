Inquiétude pour le PSG, un forfait de dernière minute avant Dortmund

Très mauvaise nouvelle pour le Paris Saint-Germain avant d’affronter le Borussia Dortmund, mercredi soir.

Gros coup dur pour Luis Enrique, le Paris Saint-Germain, ses supporters et ses suiveurs. Ce mercredi 13 décembre 2023, le club francilien est au duel avec son homologue allemand du Borussia Dortmund. Un match comptant pour la sixième et ultime journée de la phase de groupes de Ligue des champions de Ligue des champions de l’UEFA.

Un forfait de dernière minute pour le PSG

C’est une nouvelle très moins attendue pour l’entraîneur espagnol du Paris Saint-Germain, Luis Enrique. Alors qu’il a dévoilé un groupe de 19 joueurs ce mardi 12 décembre 2023 pour défier le Borussia Dortmund, mercredi (21 heures), l’ancien coach du FC Barcelone vient d’annoncer l’incertitude d’un cadre de son effectif.

En conférence de presse, ce mardi 12 décembre 2023, l’ancien sélectionneur de l’équipe nationale d’Espagne annonce qu’il ne pourrait pas compter sur les services de son numéro 9 portugais, Gonçalo Ramos, lors du choc contre les Allemands. Un gros coup dur pour le coach espagnol, qui était déjà privé de Ousmane Dembélé, suspendu.

Getty Images

« Je voudrais vous donner une info, Gonçalo Ramos ne sera pas à l’entraînement ce mardi à cause d’une petite grippe la nuit passée. On verra si sa maladie se soignera et s’il pourra être dans le groupe », a déclaré le coach de 53 ans face aux hommes des médias.

Une finale pour le PSG

Bien qu’il soit deuxième du groupe F de Ligue des champions derrière le Borussia Dortmund (1er, 10 points et déjà qualifié), le Paris Saint-Germain (7 points) n’a pas encore son destin en main. Pour se qualifier, une victoire est impérative pour les hommes de Luis Enrique.

Kylian Mbappe PSG Nantes

Newcastle (3e, 5 points) et l’AC Milan (4e, 5 points) s’affrontent dans l’autre match du groupe F. Si Paris gagne, le résultat de la rencontre entre les Anglais et les Italiens sont inutiles pour les Franciliens. Mais en cas de match nul de Kylian Mbappé et ses coéquipiers contre Dortmund, le PSG doit espérer que les deux autres équipes du groupe fassent un match nul également pour continuer à rester à la deuxième place pour composter son billet pour les huitièmes de finale.

Pour donc éviter toute déconvenue, une victoire est impérative pour le Paris Saint-Germain face au Borussia Dortmund, mercredi soir.