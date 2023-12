PSG : Le groupe retenu contre Dortmund, deux cadres de retour et un gros absent

Diminué avant le match contre Newcastle, le PSG retrouve ses cadres avant le déplacement à Dortmund, ce mercredi, en Ligue des champions.

Ce mercredi 13 décembre 2023, le Paris Saint-Germain effectue le déplacement au Signal Iduna Park dans le cadre de la sixième et ultime journée de la phase de groupes de Ligue des champions de l’UEFA. A la veille de ce choc très coriace, Luis Enrique vient de dévoiler la liste des joueurs retenus.

Paris retrouve son capitaine

Pour ce match de la sixième et dernière journée de la phase de groupes de Ligue des champions, le Paris Saint-Germain devra remporter une victoire en Allemagne pour éviter tout calcul désastreux à l’issue de la rencontre. Un match nul contre Dortmund et une victoire de l’autre côté entre Newcastle et AC Milan disqualifie directement les Franciliens.

Orphelin de certains de ses cadres avant le match contre les Anglais de Newcastle (1-1) au Parc des Princes, le club champion de France retrouve ses hommes avant ce match contre le Borussia Dortmund qu’il avait déjà battu (2-0) à l’aller. Blessé avec le Brésil en novembre dernier, le capitaine parisien, Marquinhos, qui a fait son retour le weekend écoulé contre Nantes (2-1), est revenu dans le groupe de Luis Enrique.

L'article continue ci-dessous

De son côté, Warren Zaïre-Emery, qui devrait être éloigné des terrains jusqu’à la trêve de 2024, fait également son retour dans le groupe de la formation de la capitale française. Après avoir joué une demi-heure de jeu contre les Canaris le weekend dernier, le natif de Montreuil est retenu contre Dortmund, mercredi. Absent contre les Nantais à cause de sa suspension, Donnarumma est présent pour affronter les Allemands.

Getty

Dembélé absent

Si Presnel Kimpembe, qui est toujours en phase de reprise, ne sera pas de la partie avec les Franciliens, Ousmane Dembélé est également absent pour ce choc face aux Allemands. Suspendu pour cette dernière rencontre de la poule F, l’ancien du Stade Rennais et du FC Barcelone ne pourra pas affronter son ancienne équipe.

Getty Images

Le groupe du PSG contre Dortmund

Gardiens: Donnarumma, Tenas, Letellier

Défenseurs: Hakimi, Marquinhos, Hernandez, Mukiele, Skriniar

Milieux: Ugarte, Danilo, Vitinha, Lee, Soler, Zaïre-Emery

Attaquants: Mbappé, Ramos, Asensio, Kolo Muani, Barcola