INFO GOAL - Mercato : Koundé à un pas du Barça, Chelsea battu

Le défenseur va rejoindre le Camp Nou après une longue bataille de transfert entre Chelsea et le géant de la Liga.

Le FC Barcelone a trouvé un accord pour signer le défenseur Jules Koundé en provenance de Séville pour un montant de base de 50 millions d'euros plus des bonus, GOAL peut confirmer. Il devrait signer un contrat de quatre ans, jusqu'en 2026. Koundé était suivi par Chelsea depuis au moins l'été dernier, mais il a préféré un transfert au Camp Nou. Xavi a spécifiquement demandé à Barcelone d'approcher Koundé pour renforcer une défense qui a également ajouté le défenseur des Blues, Andreas Christensen, libre de tout contrat.

Quel est le montant total du transfert de Koundé ?

En plus d'un montant initial de 50 millions d'euros, il y aura entre 5 et 10 millions d'euros d'ajouts, selon GOAL. Le joueur de 23 ans, qui peut jouer en tant que défenseur central et latéral droit, représente le transfert record de Séville. Cependant, Bordeaux recevra une somme supplémentaire d'environ 8 millions d'euros.

Pourquoi Koundé n'a pas rejoint Chelsea ?

Chelsea était proche de conclure un accord pour le transfert de Jules Koundé l'été dernier, mais le FC Séville a finalement décidé de ne pas le vendre. Le temps supplémentaire passé sur le marché lui a ouvert la porte du FC Barcelone, où le défenseur a toujours préféré aller.

Le FC Barcelone pourrait faire une razzia à Chelsea

Après avoir arraché Andreas Christensen à Thomas Tuchel, les Blaugrana ont désormais des vues sur les deux défenseurs de Chelsea, Cesar Azpilicueta et Marcos Alonso. Tuchel a été catégorique : Azpilicueta ne partira pas. "C'est une question difficile parce que je ne suis pas sûr de vouloir donner à Azpi ce qu'il veut", a déclaré Tuchel la semaine dernière. "À un moment donné, il s'agit de savoir ce que nous voulons".

"Je ne suis pas seulement dans ce rôle pour lui donner ce qu'il veut. Je suis un manager de Chelsea qui veut faire ce qu'il y a de mieux pour Chelsea. Il n'aime pas ça mais il comprend. C'est difficile pour lui parce que l'autre club est en permanence sur lui. Le 1er septembre, quand les choses se seront calmées, il pourra jouer à son meilleur niveau", a ajouté l'Allemand.

L'Espagnol a longtemps été lié au FC Barcelone et pourrait être tenté par un transfert dans son pays d'origine. Chelsea a signé le défenseur central Kalidou Koulibaly en provenance de Naples, mais avec plusieurs départs déjà confirmés et d'autres rumeurs, ils vont probablement se tourner vers un autre défenseur, avec Presnel Kimpembe du Paris Saint-Germain en haut de leur liste.