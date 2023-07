INFO GOAL - Lyon : Habib Keita va signer 4 ans à Clermont

Après un prêt à Courtrai (D1 belge) cette saison, le milieu malien de l'OL va s'engager avec Clermont dans les prochaines heures.

Sans le veto de Courtrai, où il était en prêt, Habib Keita aurait été Clermontois depuis l'hiver dernier. Quelques mois plus tard, le milieu malien de l'Olympique Lyonnais va s'engager avec le club auvergnat dans les prochaines heures.

Engagées depuis plusieurs semaines, les négociations ont abouti il y a quelques jours autour d'un transfert sec d'un peu plus d'un millions d'euros. Le Malien et la formation menée par Pascal Gastien ont ensuite trouvé un accord pour une durée de quatre ans.

Joueur intéressant, l'arrivée de Keita correspond à la volonté des dirigeants clermontois d'étoffer leur milieu de terrain et d'y apporter plus de variété avec un profil différent de celui de Johan Gastien et Maxime Gonalons.