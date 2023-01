Incroyable – L'OM et l'OL loupent un transfert au dernier moment

Alors que l'optimisme était présent à Marseille et Lyon, l'OM et l'OL loupent finalement chacun un transfert important. Explications.

Si l'OM et l'OL ne connaissent pas la même réalité en championnat comme en coupe, les deux clubs français ont décidé de profiter de cette fin de mercato pour se renforcer. Les Marseillais souhaitent gonfler leur effectif en nombre et qualité pour jouer à fond la course au titre avec Paris et Lens. Les Gones cherchent quant à eux à inverser une spirale négative qui dure depuis trop longtemps. Les deux clubs pensaient avoir trouvé leur perle rare mais viennent de voir leurs rêves s'envoler en fumée au dernier moment.

L'OM se fait doubler, l'OL manque de chance

Alors que l'on vous parlait hier de l'intérêt prononcé de l'OM pour le serial buteur de Braga Vitinha, le transfert du Portugais vers le sud de la France vient semble-t-il de capoter. Les dirigeants marseillais avaient offerts 20M mais les Arcebispos ont annoncé ne céder leur attaquant qu'en cas de levée de sa clause libératoire de 30M. Alors que les Phocéens réfléchissaient à passer à l'action, ils se seraient fait doubler au dernier moment.

Le journaliste portugais Pedro Sepúlveda révèle en effet que le club anglais de Southampton vient d'informer Braga qu'il allait payer la clause libératoire de Vitinha. L'attaquant portugais y signera un contrat de 4,5 ans. Le club portugais tente désormais de court-circuiter le transfert de Fran Navarro (Gil Vicente) vers le Celta Vigo pour compenser le départ de son buteur.

Côté OL, c'est une désillusion qui vient de s'abattre sur le club rhodanien. En difficultés cette saison, les Gones pensaient avoir trouvé la parade à leurs problèmes offensifs. À la suite d'un accord avec le Lokomotiv Moscou, les Lyonnais étaient censés accueillir l'attaquant français Wilson Isidor en prêt payant de 750.000 euros assorti d'une option d'achat obligatoire de 5M. Malheureusement, l'ancien rennais vient de rater sa visite médicale à cause d'un problème genou persistant. Le transfert est donc annulé, et l'OL doit repartir à la chasse.