Qui est Vitinha, le serial buteur ciblé par l'OM?

Après le refus de Moffi de rejoindre le club, l'OM veut désormais s'offrir les services de Vitinha, le serial buteur de Braga. Présentation.

Lancé dans une course à la tête que l'on pensait réservée au PSG, l'OM profite de ce mercato hivernal pour libérer certains excédentaires tout en renforçant le niveau et la concurrence de son groupe. Pape Gueye et Bamba Dieng ont ou vont quitter le club tandis que Pablo Longoria a fait venir Ruslan Malinovskyi et Azzedine Ounahi sur le Vieux Port. Mais les Phocéens veulent encore recruter un grand buteur. Éconduits par Terem Moffi, les Marseillais auraient jeté leur dévolu sur Vitinha, jeune attaquant de Braga. Mais qui est ce grand espoir du football portugais?

Marseille prêt à débourser, Braga relativement raisonnable

Selon RMC Sport, le club marseillais s'apprête à formuler une offre de 20M pour s'attacher les services de Vitinha, le buteur maison du club portugais de Braga. Les dirigeants seraient déjà entrés en contact avec le joueur qui aurait marqué son intérêt de rejoindre la Ligue 1.

Mais les Arcebispos ne sont pas très enchantés à l'idée de perdre celui qui anime tout leur secteur offensif : Braga n'acceptera pas cette première offre marseillaise, jugée trop faible. Un accord reste cependant tout à fait possible puisque le joueur dispose d'une clause libératoire de 30M que Braga ne compte pas faire gonfler.

Un serial buteur puissant et infatigable

Associé au Portugal à un « petit buffle », Vitinha n'est pas un attaquant bourrin mais bien une boule de muscles très dynamique. Il a hérité de ce surnom en raison de la puissance physique qu'il déploie lors de ses rushs balle au pied. Touché par le virus du « sens du but », le jeune attaquant portugais est un canonneur qui n'hésite pas à prendre sa chance dès qu'il en a l'occasion.

Lancé dans le grand bain de la titularisation en août, le jeune attaquant est la grande révélation du championnat portugais grâce, notamment, à quelques prestations de haut vol. En Europa League, il avait permis à son club de sortir des poules via un triplé parfait (but du droit, du gauche et de la tête) contre l'Union Saint-Gilloise. Et la pause Coupe du monde ne l'a pas affecté, au contraire : il a marqué lors des 3 matchs qu'il a disputé depuis le début de l'année. À 22 ans, Vitinha a inscrit 13 buts pour 5 assists sur les 27 matchs qu'il a disputé cette saison avec Braga.

Habile des deux pieds et relativement technique pour son gabarit trapu, Vitinha est capable de jouer comme seul attaquant de pointe ou dans un système à deux pointes. Attaquant qui aime répéter les courses à haute intensité, son profil de guerrier sur un terrain colle parfaitement à l'identité marseillaise et aux valeurs prônées par Igor Tudor.