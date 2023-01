Gusto reste à Lyon malgré son transfert

Officiellement transféré à Chelsea, Malo Gusto restera à Lyon jusqu'à la fin de la saison. Les Gones enregistrent également l'arrivée d'un attaquant.

C'était dans l'air depuis près d'une semaine, c'est désormais officiel : le latéral droit Malo Gusto quitte l'OL pour rejoindre Londres et les Blues de Chelsea. Malgré son transfert, le Français restera à Lyon jusqu'à la fin de la saison avant de rejoindre l'Angleterre à l'été. Non contents de conserver leur joueurs six mois supplémentaires, les Gones ont, dans le même temps, renforcé leur secteur offensif avec l'arrivée d'un nouvel attaquant.

Gusto reste à l'OL, Isidor débarque à Lyon

Ces derniers jours, le départ de Malo Gusto pour Chelsea était devenu une évidence. Le joueur avait rapidement donné son accord aux Blues dont la proposition venait comme une délivrance face à la saison très compliquée de son club lyonnais. D'abord opposé à un transfert définitif, l'OL a fini par capitulé mais est parvenu à conserver son latéral en prêt jusqu'à la fin de la saison. Aucune information financière n'a été officialisée par les clubs pour l'instant mais le montant tournerait entre 30M et 40M.

Dans l'autre sens, l'OL accueille l'arrivée de l'attaquant français Wilson Isidor en provenance du Lokomotiv Moscou. Formé à Rennes, celui qui a inscrit 12 buts en 41 matchs en Russie était également pisté par Lorient et Strasbourg en Ligue 1. Arrivé tardivement dans le dossier, Lyon serait parvenu à doubler ses concurrents grâce à un appel téléphonique décisif de Laurent Blanc. Isidor débarque sous forme d'un prêt payant de 750.000 euros assorti d'une option d'achat obligatoire de 5M.