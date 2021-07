Incroyable ! Hazard revient au Real transfiguré

L’ailier belge Eden Hazard aurait impressionné ses coéquipiers du Real lors de son come-back à Madrid pour la pré-saison.

Alors qu’il avait l’habitude de retrouver son club pour la reprise de l’entrainement avec une surcharge pondérale, Eden Hazard aurait cette fois-ci rallié la capitale espagnole en étant complètement affuté. Il l’est même au point où tout le vestiaire merengue s’en retrouve bluffé.

« Le vestiaire du Real Madrid est étonné de la minceur de Hazard », a déclaré le journaliste local Edu Aguirre sur El Chiringuito. Ce dernier a salué les efforts du Belge, tout en lui adressant un petit tacle au passage : « Bien sûr, il a disputé un championnat d'Europe et n'a donc pas eu beaucoup de temps pour faire moins attention à ce qu'il mange. »

Hazard a participé en effet à l’Euro avec sa sélection belge. Jusqu’à la fin du mois de juin, il est donc concerné par cette épreuve.

Un Hazard enfin requinqué

L’ancien Lillois n’a donc pas pu se reposer autant que d’habitude, mais il n’en demeure pas moins que ses efforts pour être au top athlétiquement sont louables. Tout porte à croire qu’il est ultra-motivé pour répondre enfin aux attentes du côté de Bernabeu et justifier l’énorme investissement qu’a fait sur lui le club.

Lors de ces deux premières saisons en Espagne, il n’a pas eu l’impact escompté. Et c’était principalement à cause de sa fragilité physique. Avec une dizaine de blessures subies, il a manqué presque un an de compétition en cumulé (320 jours). Des soucis qu’on impute essentiellement à son hygiène de vie.

A 30 ans, et après avoir perdu beaucoup de temps, l’ancien stratège de Chelsea sera-t-il enfin performant ? « Il y a des Madridistas, dont moi, qui pensent que Hazard aura beaucoup à montrer au Real Madrid. Mon attaque idéale serait Hazard, Karim Benzema et Gareth Bale », a ajouté Aguirre. Carlo Ancelotti, le successeur de Zidane au poste d’entraineur, est-il de cet avis ?