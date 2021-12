Incidents PFC - OL : La commission de la FFF se donne du temps

Réunie ce lundi en urgence pour examiner les incidents qui ont eu lieu vendredi dernier à l’occasion du match de Coupe entre le Paris FC et l’OL, la commission de discipline de la Ligue a finalement décidé de ne pas précipiter son verdict. Elle se donne une semaine de plus pour étudier tous les faits et se prononcer ensuite sur les sanctions à prendre.

Dans un communiqué, la Commission de Discipline a révélé avoir « lancé l’instruction ». « Les parties seront auditionnées lundi 27 décembre. La Commission de Discipline rendra ses décisions le mardi 28 décembre au plus tard, avant les 16e de finale de la compétition qui se déroulent les 2 et 3 janvier 2022 », a ajouté la note. A travers ce message on comprend qu’il y a la volonté d’entendre la défense des deux camps pour ensuite prendre les bonnes décisions.

L’OL risque gros

Même si le verdict a été reporté, l’OL peut quand même trembler. Ces supporters ont été les instigateurs de ce nouveau chaos dans le football français. Forcément, cela ne sert guère la cause du club rhodanien puisqu’il risque gros dans cette affaire.

Ce qui pend au nez aux Lyonnais en premier lieu c’est la perte du match sur tapis vert. Cela signifierait l’élimination de la Coupe. Il est en effet peu probable que la rencontre soit rejouée et le PFC milite fortement pour cette issue. « Les sanctions devront être exemplaires », a lâché Pierre Ferracci, le président du club francilien. Après s’être déjà vu retirer un point en Ligue 1 suite aux incidents qui ont lieu contre l’OM, Lyon est donc bien parti pour essuyer une autre pénalité sportive.

Outre la perte de la rencontre, Lyon pourrait également se voir infliger une lourde amende. Vu que ses supporters sont en faute, la fermeture des tribunes et aussi des rencontres à huis clos sont susceptibles d’être prononcées. Les instances devraient taper fort, car il y a le facteur de la récidive qui entre en compte. Jean-Michel Aulas, qui avait crié au complot après la punition infligée par la Ligue, ne devrait pas décolérer de sitôt.